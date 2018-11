Unbekannter bricht in Haus ein

Ein bislang Unbekannter ist am Mittwoch in ein Haus in Nellingen eingebrochen. Die Hausbewohner kamen gegen 18 Uhr nach Hause und bemerkten den Einbruch. Der Unbekannte hatte an dem Haus an Braunenweg ein Fenster eingeschlagen.

Offensichtlich war ihm die entstandene Lücke zu klein, um einzusteigen, mutmaßt die Polizei in ihrer Mitteilung. Er hebelte ein anderes Fenster auf und gelangte so in das Gebäude. Dort suchte er laut Polizei nach Bargeld. Das fand er und verschwand wieder durch das Fenster. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Einbruch: Ein- & Mehrfamilienhäuser