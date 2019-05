Unbekannter bricht in Gebäude ein

Ein bislang Unbekannter ist am Sonntagabend in ein Gebäude in der Aicher Straße in Nellingen eingebrochen. Das berichtet die Ulmer Polizei.

Demnach gelangte der Einbrecher zwischen 19 und 23 Uhr in das Gebäude. Wie, das ist noch nicht bekannt. In einem Büro hebelte er Schränke auf. Offensichtlich fand er nichts Brauchbares und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler vom Polizeiposten Amstetten suchen nun den Täter.