Unbekannte wollen in Kirche einbrechen und hinterlassen hohen Schaden

Hohen Sachschaden haben unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in Geislingen hinterlassen.

Laut Angaben der Polizei machten sich die Täter an einer Kirche am Kirchplatz zu schaffen. An drei Türen hatten sie vergeblich gehebelt. Der Sachschaden an den historischen Eichentüren beträgt rund 6000 Euro.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie hofft unter der Telefonnummer 07331/93270 auf Zeugenhinweise und fragt: