Von sbo

Drei Menschen mussten im Juli 2019 sterben, weil ein 25-Jähriger bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geriet und in ein überbesetztes Auto krachte. Ein Rennen gefahren sein will der Verursacher aber nicht – viel mehr hätte der Ärger über einen Kratzer an seinem BMW zu der Raserei geführt.

"Du hast mein Leben zerstört!" Diese Worte einer 24-Jährigen trafen den blassen Angeklagten in Mark und Bein – der BMW-Fahrer, der bei einem schrecklichen Verkehrsunfall im Juli 2019 den Tod dreier Menschen verursacht hat, ...