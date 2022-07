Ulmer Eisenbahnfreunde feiern Jubiläum

Die Ulmer Eisenbahnfreunde feiern ihr 50-jähriges Vereinsbestehen mit einer Jubiläumsveranstaltung am Wochenende vom 9. bis 10. Juli rund um den Bahnhof Amstetten nach. 1971 in Ulm gegründet, betreibt der Verein bis heute mehrere Dampflokomotiven, verschiedene Wagen und auch zwei Eisenbahnstrecken von Amstetten nach Gerstetten und von Amstetten nach Oppingen.

Auf der Geislinger Steige, der Strecke nach Ulm und den beiden Nebenbahnen von Amstetten nach Gerstetten und Oppingen veranstalten die Vereins-Sektionen Alb-Bähnle, Lokalbahn Amstetten - Gerstetten und Dampfnostalgie Karlsruhe am 9. und 10. Juli 2022 Pendelfahrten mit verschiedenen historischen Eisenbahnfahrzeugen von der Dampflok – bis zu fünf betriebsfähige Dampflokomotiven in Amstetten – über die Diesellok bis zur Elektrolokomotive.

Rund um den Bahnhof Amstetten/Württ. besteht ein Rahmenprogramm mit Bewirtung, Modellbahn- und weiteren Ausstellungen in der Aurainhalle – auch für Kinder – , Souvenirverkauf, Fahrzeugausstellungen der historischen Original-Fahrzeuge und einem Fahrtenprogramm für Groß und Klein. Lokomotiven können besichtigt werden und es werden zeitweise Mitfahrten im Führerstand angeboten und auch die Fotofreunde kommen auf ihre Kosten. Eisenbahn zum Erleben und Anfassen.

9-€-Tickets haben in den Sonderzügen und Pendelfahrten keine Gültigkeit, dafür gibt es aber preiswerte Kombi-Billets. Diese Kombi-Billets ermöglichen die Mitfahrt in allen Pendelfahrten ab Amstetten und können bereits im Vorfeld im Online-Verkauf oder aber auch vor Ort erworben werden. Für die Anreise ab Ulm Hbf verkehrt an beiden Tagen vormittags ein Zug ab Ulm nach Amstetten.