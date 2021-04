Transporteranhänger klemmt Mann in Berghülen ein

Ein unzureichend gesicherter Anhänger hat am Dienstag in Berghülen einen 72-jährigen Mann eingeklemmt. Das meldet die Polizei. Der Anhänger habe sich selbstständig gemacht.

Am Dienstag kurz vor 17 Uhr parkte ein 54-jähriger Mann seinen Kleintransporter mit Anhänger in der Berghüler Brechgasse. Dabei habe er sein Gespann nicht ausreichend gesichert, schreibt die Polizei. Der Anhänger rollte in der Folge rückwärts in Richtung eines geparkten Autos.

72-Jähriger erleidet leichte Verletzungen

Der 72-jährige Fahrer wollte gerade in das Auto steigen, als der Anhänger auf ihn zurollte. Der Mann befand sich zwischen seinem Auto und dem Anhänger und wurde im Bereich der Fahrerseite eingeklemmt.

Dadurch erlitt der 72-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.