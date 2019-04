Tiefbauarbeiten für Breitbandausbau haben begonnen

Die Aufgaben einer Kommune sind vielfältig und umfassend. „Neben dem interkommunalen Gewerbegebiet und der innerörtlichen Straßensanierung haben wir auch noch die Thematik Breitband. Wir haben also ausreichend Arbeit“, so der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) in der jüngsten Sitzung des hiesigen Gemeinderates. Der Schultes erläuterte den derzeitigen Stand zum Thema Breitbandausbau, bevor Marco Lechner vom Büro Geo Data auf die anstehenden technischen Arbeiten einging.

Zum Hintergrund: Der Gemeinderat hat in der September-Sitzung vergangenen Jahres die Tiefbauarbeiten für die Breitbandmaßnahmen der Gewerbegebiete und dem Anschluss in Oppingen an die Firma Nille aus Westerheim zum Angebotspreis von 628 145 Euro vergeben. Das ist der erste Abschnitt. Für den zweiten Bauabschnitt gingen die Arbeiten an die Firma Ritter + Deeg aus Kötz zum Angebotspreis von 327 857 Euro. Zudem wurde die Firma Connect Com zur Anschaffung der Multifunktionsgehäuse mit Kosten in Höhe von 5000 Euro beauftragt. In dieser Sitzung wurden die Mitglieder des Gremiums auch darauf hingewiesen, dass die entsprechende Ausschreibung durch die Firma Geo Data zum Einblasen des Glasfasers noch erfolgen wird. Diese stand nun in der jüngsten Sitzung zur Debatte.

Die Tiefbauarbeiten im Gewerbegebiet Nellingen laufen seit März. (Foto: Scholz)

Die Vergabe der Tiefbauarbeiten musste zuvor zunächst zurückgenommen werden. Bei der ersten Ausschreibung war das günstigste abgegebene Angebot mit 1 324 000 Euro einfach zu teuer. Es lag laut Kopp 28 Prozent über der Kostenberechnung. Gemeinsam mit dem Büro Wassermüller aus Ulm entschied sich die Kommune, die Ausschreibung aufzuheben und diese dann zu splitten – in die entsprechenden nun bestehenden beiden Bauabschnitte. Erfolg für die Gemeinde. Angebote von hiesigen Firmen gingen ein. Die Vergabe erfolgte.

Der jetzige Stand: Die Tiefbauarbeiten haben im März begonnen. „Die Fertigstellung ist für Ende Juli dieses Jahres vorgesehen“, berichtete der Nellinger Bürgermeister. Zwecks der Koordinierung habe es ein Gespräch zwischen der Firma GeoData, dem Ingenieurbüro Wassermüller und der Gemeinde gegeben.

Es wird also von Gesamtkosten in Höhe von 160 000 Euro ausgegangen. Bürgermeister Franko Kopp

Das Büro Geo Data schätzt die Kosten für die technischen Arbeiten auf 143 000 Euro brutto. Die so genannte Spleißplanung und Dokumentation werden nochmals Kosten von 15 500 Euro erforderlich machen. „Es wird also von Gesamtkosten in Höhe von 160 000 Euro ausgegangen“, sagte Kopp. Der Gemeinderat werde in seiner Sitzung am 24. Juni die Auftragsvergabe diskutieren.

An mehreren Stellen wird gearbeitet. (Foto: Scholz)

Aufgrund der Aufgabenkomplexität könne diese nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung geleistet werden. Das Büro Geo Data übernehme für das Honorarangebot von 15 531 Euro. Darin sind die Spleißplanungen FTTC und FTTB sowie die fachtechnische Bauoberleitung und das Projektmanagement enthalten.

So geht es weiter: Was hinter den Begrifflichkeiten FTTC und FTTB steht, erläuterte Marco Lechner von Geo Data. Bei FTTC werde zunächst Glasfaser und zuletzt Kupferkabel bis in das Haus verlegt. Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbits können erreicht werden. Diese Variante ist für Oppingen vorgesehen. Glasfaser bis ins Gebäude, also FTTB, soll es für das Nellinger Gewerbegebiet geben. 22 Betriebe hätten sich dazu schon bereit erklärt. Lechner zeigte den Ratsmitgliedern, wie die Kabel verlaufen werden, wo die entsprechenden Anbindungen vonstatten gehen und wo die Multifunktionsgehäuse aufgestellt werden sollen.

Lechner wiederholte: Die Ausschreibung für die technische Ausrüstung erfolgt im April. Die Submission ist für Ende Mai angesetzt; die Prüfung der Angebote erfolgt im Juni – so auch die Vergabe im Gemeinderat. Der Baubeginn für die technische Ausrüstung ist für den 1. August geplant. Die Fertigstellung soll mit dem 31. Oktober angesetzt sein. Die Übergabe des passiven Netzes an den Betreiber Netcom könnte im Dezember dieses Jahres erfolgen. Inbetriebnahme: spätestens Ende Juni 2020. „Das ist zum derzeitigen Stand realistisch“, so Lechner. Er hoffe auf „gute Angebote und gute Preise“ bei der nun laufenden Ausschreibung.

Verträge und Kommunikation mit Bürgern: Seitens der Nellinger Gemeinderatsmitglieder wurde das Thema aufgeworfen, dass derzeit auch Mitarbeiter der Telekom unterwegs sind und auf entsprechende Verträge pochen. Dahingehend der Tipp von Lechner: „Kündigen Sie nicht die Verträge. Schließen Sie zum entsprechenden Zeitpunkt die Verträge mit Netcom, die regeln den Rest.“ Bürgermeister Franko Kopp schlug vor, vorab eine Informationsveranstaltung anzubieten. „Das wäre auf jeden Fall sinnvoll“, bestätigte die Oppinger Ortsvorsteherin Brigitte Hof. Es solle keine Unsicherheit bei den Bürgern und Nutzern entstehen.

