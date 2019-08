Tennis in Berghülen: So fing vor 40 Jahren alles an

Achtes Berghüler Doppelturnier: Anmeldung, Preise und Regeln

Das achte Berghüler Doppelturnier findet vom 28. August bis 1.September bei der hiesigen Tennisanlage statt. Ausrichter ist die Tennisabteilung des TSV Berghülen 1931. Wettbewerbe finden für Damen aktiv Jahrgang 2006 und älter, Seniorinnen (1969 und älter), Herren aktiv (2006 und älter), Jungsenioren (1978 und älter) sowie Senioren (Jahrgang 1963 und älter) statt. Spielbeginn ist mittwochs und donnerstags ab 15 Uhr, freitags ab 14 Uhr sowie samstags und sonntags ab 8.30 Uhr.

Die Turnierleitung haben Philipp Unfried und Florian Steeb. Bei Unfried ist eine Anmeldung bis zum Samstag, 24. August, 12 Uhr, unter Telefon 0157/85995362 sowie per E-Mail an tennis@tsvberghuelen.de möglich. Die Auslosung findet am Sonntag, 25. August, statt. Darauf folgt die Bekanntgabe des Spielplans im Internet unter

Das Startgeld beträgt 15 Euro pro Teilnehmer. Es werden Sachpreise ausgelobt und es gibt eine Sonderverlosung. Gespielt wird nach den Regeln der ITF und der Turnierordnung des DTB/WTB. Anstelle eines dritten Satzes entscheidet der Match-Tie-Break.