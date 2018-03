Teams wollen in der B-Liga einen Anpfiff erzwingen

Die gute Nachricht vorweg: In der Fußball-Kreisliga B Alb ist im Vorfeld noch keine Partie des 20. Spieltages abgesagt worden und auch die weiteren Partien sollen nach Meinung der Verantwortlichen ausgetragen werden. Die SG Nellingen empfängt am Sonntag (15 Uhr) den SV Pappelau/Beiningen, der SV Feldstetten den SSC Stubersheim und der SV Suppingen den SV Ballendorf. Auswärtsspiele haben der TSV Laichingen (in Weidenstetten) und die SGM Machtolsheim/Merklingen (in Amstetten) vor sich.

Fast vier Monate hat die SG Nellingen kein Pflichtspiel absolviert, was sich nun am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den SV Pappelau/Beiningen ändern soll. „Das ist eine brutal lange Zeit. Eigentlich ist man da aus dem Rhythmus“, sagt Nellingens Abteilungsleiter Armin Weidle. „Wir haben aber in den vergangenen Wochen trotz der Spielausfälle immer wieder Freundschaftsspiele organisieren können. Deswegen sind wir eigentlich in Form“, erklärt Weidle vor dem Heimspiel gegen den SV Pappelau/Beiningen. „Und dieses Spiel wollen wir unbedingt durchführen. Es ist ein hartes Nachholprogramm, da brauchen wir keinen weiteren Spielausfall.“

Der TSV Laichingen muss am Wochenende auch sein zweites Spiel in diesem Jahr auf fremden Platze austragen. Diesmal sind die Laichinger beim SV Weidenstetten zu Gast. Personell hat sich das Lazarett bei den Leinenwebern wieder etwas gelichtet, fehlen wird dem TSV aber weiterhin der Langzeitverletzte Manuel Frank. Gegen den SV Weidenstetten geht es nun primär um oberen Ränge im Mittelfeld. Mit 21 Zählern haben die Weidenstetter als Tabellensiebter einen Punkt mehr geholt als die Mannen von Mario Schmutz und Pascal Zuber. Am Sonntag wollen sich die Laichinger mit einem Auswärtssieg den siebten Tabellenrang zurückholen.

Der SV Feldstetten spielt am Sonntag um 12 Uhr auf dem Hartplatz in Laichingen. „Unser Platz steht noch unter Wasser, ich denke nicht, dass man darauf spielen kann“, sagt Feldstettens neuer Abteilungsleiter Heiko Lepadusch. Im Falle des Falles hoffen die Feldstetter aber auf eine Notlösung: Den Laichinger Hartplatz. „Es ist noch nicht ganz sicher, ob das klappen könnte. Aber wenn es terminlich geht, wollen wir unser Spiel dorthin verlegen“, sage Lepadusch. Der Grund dafür ist ganz einfach: „Wir haben noch 19 Spiele. Das ist hammerhart. Deswegen versuchen wir alles, um am Sonntag zu spielen.“

Der SV Suppingen hofft am Sonntag ebenfalls, sein Heimspiel gegen den SV Ballendorf austragen zu können. Die Suppinger Kicker haben zwar zwei Spiele mehr absolviert wie der SVF, jedoch wollen sie einem noch härteren Nachholprogramm so gut wie möglich aus dem Weg gehen. Schwer wird die Partie am Sonntag so oder so: Zu Gast ist der Tabellenvierte vom SV Ballendorf, der mit einem Sieg in Suppingen ans Spitzentrio wieder anschließen kann.

Ebenfalls noch 18 Spiele muss die SGM Machtolsheim/Merklingen II in dieser Saison bewältigen. Die Voraussetzungen sind dabei dieselben wie vor zwei Wochen, so dass die zurückliegenden Partien in diesem Jahr alle ausgefallen sind. „Natürlich hätten wir gerne gespielt, dafür trainiert man ja. Aber so haben einige ihre Trainingsrückstände aufholen können, das ist das einzige Positive an der Sache“, sagt SGM-Trainer Dietmar Höfer vor dem Auswärtsspiel in Amstetten. „Wenn wir spielen, ist Amstetten klar der Favorit. Aber das Hinspiel war schon eine knappe Sache, weshalb wir Respekt, aber keine Angst haben. Wichtig ist, dass es jetzt losgeht“, so Höfer.