Still Eighteen live in der Musikerinitiative

Live-Musik gibt es wieder am Freitag, 8. Juli, in den Räumen der Musikerinitiative Geislingen. Ab 21 Uhr stehen Still Eighteen auf der Bühne. Die Formation ist eine Rockband aus Kanada, die sich anhört, als ob David Bowie und die Pixies zu einer Einheit zusammengefunden hätten. Die Familienband, bestehend aus Vater, Mutter und Tochter, liebt es auf der Bühne zu rocken. Doch Freunde von warmen, kuschligen, singenden Melodien werden laut Veranstalter hier nicht auf ihre Kosten kommen. Die Live-Shows von Still Eighteen stehen vielmehr für einprägsame und kraftvolle Eigenkompositionen, sowie einige klassische Rock-Cover von Größen wie Hendrix, The Stones und Queen.