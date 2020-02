Sportlich durchwachsen, im Vereinsleben spitze

Neben Oliver Borsdorf, Vorstand des TSV Berghülen, hat Tennis-Abteilungsleiterin Annette Schäfer am vergangenen Freitagabend 35 weitere Mitglieder zur Abteilungsversammlung im Sportheim begrüßt. Zu Beginn ihrer Ausführungen berichtete Schäfer von stabilen Mitgliederzahlen, was in den heutigen Zeiten, in denen viele Sportvereine schwindende Mitglieder beklagen deutlich positiv zu werten ist.

In einem kurzen Jahresrückblick erwähnte sie neben dem verschneiten Saisonstart Anfang Mai, dem vierten Berghüler Bierdiplom beim TSV-Maibaumaufstellen, den zahlreichen Ereignissen auf und neben dem Platz auch das mittlerweile achte Berghüler Doppelturnier, das erneut tollen Anklang in der Umgebung gefunden hat. Ein besonders positiver Punkt war wohl, dass das Turnier endlich einmal wieder ohne Regen auskam und die insgesamt 89 Spiele von Spannung und durchweg positiver Stimmung unter allen Teilnehmern dominiert waren. Als Highlight des vergangenen Jahres machte sie während des Turniers natürlich die Feierlichkeiten um das 40-jährige Bestehen der Tennisabteilung aus. An zwei Festabenden mit Musikkapellen und vielen Gründungsmitgliedern wurde auf das Entstehen der heute sehr erfolgreichen Tennisabteilung zurückgeblickt und feierlich angestoßen. Abschließend bedankte sie sich noch bei allen Mitgliedern und Vereinsräten für die Unterstützung und tolle Zusammenarbeit.

Schriftführer Florian Steeb stellte die aktuelle Situation der Mitgliederzahlen graphisch dar. Mit wieder knapp 180 Mitgliedern ist der Verein sehr zufrieden. Außerdem verwies er auf das aktuelle Jahresprogramm und gab kurze Einblicke zur Organisation und Pressearbeit rund um das 40-jährige Bestehen wieder. In Vertretung des verhinderten Kassiers Herbert Kutner, konnte er trotz der steigenden Ausgaben im laufenden Spielbetrieb, wie schon im Jahr zuvor auf ein wirtschaftlich gesundes Jahr für die Tennisabteilung zurückblicken. Zudem lobte er die gute Zusammenarbeit mit dem TSV-Hauptverein.

Sportwart Philipp Unfried sprach in seinem Bericht von einem durchwachsenen Saisonverlauf. Nach zwei tollen Vorbereitungscamps in Kroatien und auf Mallorca ging es mit acht aktiven und fünf Jugendmannschaften in die Punktrunde. Mit zwei Aufstiegen, aber auch zwei Abstiegen und etlichen Mittelfeldplätzen konnten die gesteckten Saisonziele nur teilweise erreicht werden, dennoch klingt der Ausblick für die Sommersaison 2020 wieder vielversprechend. Neben den acht aktiven Mannschaften ist wie im Vorjahr auch im Jugendbereich für alle Altersgruppen mindestens eine Mannschaft gemeldet, sprich von der U8 bis hin zu den Junioren kann die Tennisabteilung Mannschaftswettbewerbe anbieten. Die neunte Auflage des Berghüler Doppelturniers findet heuer vom 26. August bis zum 30. August statt. Zum Abschluss bedankte sich Philipp Unfried auch noch bei allen Sponsoren und Helfern rund um den sportlichen Betrieb.

Jugendwart Oliver Schoch ließ die Saison der Jugendmannschaften Revue passieren und bedankte sich bei den zahlreichen Mannschaftsbetreuern (hauptsächlich aus dem Seniorenbereich) für die tolle Unterstützung. Neben den Vereinsmeisterschaften zum Saisonende rundeten weitere Aktionen wie ein Ausflug zum Porsche Cup nach Stuttgart, „Deutschland spielt Tennis“ oder die Jugendweihnachtsfeier das Tennisjahr ab. Erwähnenswert ist auch noch die Auszeichnung für „Gute Jugendarbeit“ welche die Tennisabteilung bereits zum vierten Mal in Folge vom WTB entgegennehmen durfte.

Der Technische Leiter, Otto Veiel, berichtete über ein erfolgreiches aber auch sehr arbeitsintensives Jahr. Über 900 Stunden waren viele Mitglieder für den Tennissport auf und neben dem Platz im Einsatz. Neben den üblichen Instandsetzungsarbeiten zählte der Einbau eines automatischen Bewässerungssystems zu den technischen Herausforderungen. Nach den ebenfalls positiv gestimmten Berichten von Heimwart Julian Mayer, der wiederum tolle Einnahmen aus dem Getränkeautomat verzeichnen konnte, und Veranstaltungskoordinator Max Eisenreich, der von erfolgreichen Events berichtete, machte Breitensportwart Ronny Schwoche den Abschluss. Er konnte auf steigendes Interesse an Freizeit-Tennis und auf ein erneut sehr erfolgreiches Fußball AH-Tennisturnier zurückblicken. Anschließend nahm Erich Dick mit sehr lobenden Worten die Entlastung der kompletten Abteilungsleitung vor. Bei den anschließenden Wahlen wurden Dieter Sautter (stellvertretender Abteilungsleiter), Florian Steeb (Schriftführer) und Philipp Unfried (Sportwart) in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.