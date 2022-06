Spatzen-Tag auf der Lokalbahn Amstetten-Gerstetten

Alle Kinder sind eingeladen, am Samstag 11. Juni, im Dampfzug der UEF Lokalbahn Amstetten-Gerstetten den Spatzen-Tag mitzufeiern. Der Lokalbahn-Spatz wird mit an Bord sein und für alle Kinder gibt es eine Überraschung. Der Naturschutzbund Nabu unterstützt den Spatzen-Tag mit Informationen zum Vogelschutz. Abfahrten in Amstetten sind jeweils um 9.45 Uhr, 12.45 Uhr und 15.45 Uhr. Abfahrten in Gerstetten um 11.10 Uhr, 14.10 Uhr und 17.10 Uhr, es gibt keine Rückfahrtmöglichkeit. Informationen und Fahrkarten unter Telefon 0151 288 55000 und www.uef-lokalbahn.de