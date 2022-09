Solidaritätskonzert mit Gent’s und Grillfest

Zur Unterstützung der Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie, deren Gewerkschaft im September neue Tarifverträge verhandelt, gibt es Samstag, 17. September, ein Solidaritätskonzert mit Grillfest im RätscheGarten in Geislingen. Der Eintritt ist frei und los geht es um 17 Uhr. Getragen wird die Aktion vom Kultur- und Sportverein Genclik Geislingen, IG Metall Göppingen/Geislingen, dem DGB, der DIDF (Föderation Demokratischer Arbeitervereine e.V.), der DIDF-Jugend, dem Metaller Solidaritätstisch Göppingen/Geislingen und der Rätsche. Redebeiträge zum Thema Tarifverhandlungen wird es von der IG-Metall, dem DGB und von Vertreten einiger Firmen aus der Region geben. Für Essen und Trinken sei gesorgt, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Den musikalischen Teil übernimmt die Band „Gent’s“. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.