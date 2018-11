Viele Fahrzeuge, die dann auch noch zu schnell unterwegs sind: Die Oppinger wünschen sich ein Geschwindigkeitsanzeigengerät. Warum dieses angeschafft werden soll, wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Nellingen diskutiert.

„Wir sind Durchgangsstraße mit hohem Verkehrsaufkommen“, erklärte die Oppinger Ortsvorsteherin Brigitte Hof. Viele Fahrer würden ihr Auto zudem noch zu schnell durch den Ortsteil der Gemeinde Nellingen lenken. Brennpunkt ist aus Sicht der Oppinger vor allem in Richtung Reutti gegeben. „Deswegen wollten wir den Antrag stellen, ein Geschwindigkeitsanzeigengerät anzuschaffen“, zeigte Hof auf. Ihr gehe es vor allem um die „psychische Hemmschwelle“, wenn ein lachender oder weinender Smiley dem Fahrzeugführer „ins Auge sticht“. Hof: „Man möchte ja eigentlich immer den lachenden Smiley sehen.“ Sinnig ist ihrer Meinung nach auch, eine Verkehrsschau beim Landratsamt zu beantragen, um das Gefühl der Oppinger zudem mit Zahlen belegen zu können.

Verwaltung schließt sich an

„Wir haben uns von der Verwaltung dem Wunsch angeschlossen“, bekräftige der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) die Nachfrage nach einem Anzeigengerät für die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Er sehe gerade auch den Schwerlastverkehr kritisch, der förmlich durch den Ort „rausche“. Parallelen sieht er zur Merklinger Straße. „Anlieger sagen, dass es ein spürbarer Erfolg ist, seitdem dort das Geschwindigkeitsanzeigengerät installiert ist“, zeigte das Gemeindeoberhaupt auf. Kopp schlug vor, ein solches Gerät für Oppingen und noch ein weiteres für Nellingen anzuschaffen, das dann variabel an den unterschiedlichsten Stellen angebracht werden könnte. Die Verwaltung gehe von einer Gesamtsumme für die Anschaffung von 5000 Euro aus.

Ratsherr Helmut Wörz fragte in der Sitzung an, ob es vielleicht ein Gerät gebe, dass beidseitig die jeweilige Geschwindigkeit der Fahrzeuge anzeigt. Kämmerer Werner Zimmermann merkte dazu an, dass das Gerät einen gewissen Radius benötige, rückwärts letztlich nicht aufzeigen könne. Das Gremium schlug trotzdem vor, sich bei der Angebotsanfrage mehrere Varianten erklären zu lassen.

Den Oppingern ist noch ein weiteres Thema wichtig, so die Ortsvorsteherin. Es gehe um die Entwicklung des Nellinger Ortsteils. Brigitte Hof berichtete von der jüngsten Ortschaftsratssitzung, in der es um die Zukunftsgestaltung ging. Ziel ist die Aufnahme in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), um mit Hilfe von Fördergeldern Projekte umzusetzen, die wiederum die Lebensqualität und Attraktivität Oppingens steigern sollen. Dazu wurde der Ort im Rahmen eines Entwicklungskonzeptes betrachtet und dann aufgearbeitet – von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung.

Ziel sind Bauplätze

Leerstehende Stallungen, die damit verbundene Ersatzbebauung, das Ausweisen neuer Bauplätze: Oppingen soll künftig keine strukturellen Probleme bekommen. Um den Bedarf und die Ideen in Oppingen zu klären, wurde ein Eigentümerfragebogen verteilt. 45 Fragebögen wurden abgeschickt, 25 dieser konnten ausgewertet werden. „Das war eine wirklich große Mitmachbereitschaft“, freute sich Hof. Damit lasse sich arbeiten. In persönlichen Gesprächen auf Bürger zuzugehen, sei wichtig.

Der dörfliche Charakter Oppingens solle beibehalten werden. Dennoch müssten Ortseingänge gestaltet und die Versorgung gesichert werden. „Es wäre schön, wenn nicht nur Nellingen durch den Bahnhof Merklingen wächst, sondern auch Oppingen mitwächst“, sagte Brigitte Hof.