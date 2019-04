Statt der Stuttgarter Abgase genoss der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl in Nellingen die gute Landluft und durfte während des politischen Abends des CDU-Ortsverbandes Nellingen-Merklingen diese nicht nur riechen, sondern auch schmecken: Während die Landwirte auf den Feldern frisch die Gülle ausgebracht hatten, gab es zum Dank für eine mitreißende Rede einen Präsentkorb mit hiesigen Spezialitäten – überreicht vom Kreistagskandidaten und Vorsitzenden der Nellinger Wirtschaftsvereinigung Herbert Bühler. Passend: Der baden-württembergische Innenminister hatte in seiner Ansprache an die 80 Zuhörer im Nellinger Festsaal noch betont, wie wichtig es für jeden Kommunalpolitiker doch sei, seine „Heimat zu riechen, zu schmecken und zu sehen“.

Die Meisterprüfung

Kommunalpolitik sei für ihn die Meisterprüfung für jegliche Politik. Es gelte, sein eigenes Umfeld zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen – auch, wenn am Tag nach der Gemeinderatssitzung beim Bäckerbesuch gleich spürbar werde, wie die Bürger zu so mancher Entscheidung stehen.

Das unmittelbare Erleben mache diese Form der Politik aus. In Stuttgart Gesetze machen und somit „einen Haufen Papier“ erzeugen? Strobl lobe sich da die direkte Gestaltung vor Ort, wenn eine Kita nicht nur geplant, sondern dann auch mit eigenen Augen gesehen werden könne, wie die Anlaufstelle für die Jüngsten im Ort Wirklichkeit werde.

Der CDU-Ortsverband Nellingen-Merklingen hatte zum politischen Festabend zur Kommunal- und Europawahl eingeladen. Der Harmonika-Club unterhielt die Gäste. (Foto: Scholz)

An fähigen Christdemokraten scheitere es auf der Laichinger Alb nicht. Davon hatte sich Thomas Strobl bei der vorangegangenen Vorstellung der CDU-Kreistagskandidaten selbst überzeugt. Für die CDU werfen Hartmut Walz, Jonas Esterl, Herbert Bühler, Katharina Schmid, Anton Wenzel, Kerstin Specht, Kurt Wörner, Thomas Salzmann und Joachim Reif ihren Hut in den Ring. Alle warben beim politischen Abend um Stimmen und Vertrauen. An sie richtete der Innenminister den Appell: „Gehen Sie mit Leidenschaft, guter Laune und Tatkraft ans Werk.“

Die Kommunalpolitik sei im zentralen Denken der CDU verankert. Subsidiarität sei das Zauberwort. Strobl, der sich in Nellingen selbst als Kommunalminister bezeichnete, möchte den Städten und Gemeinden den Rücken stärken. Wie? Als Beispiel hatte er die Digitalisierung im Blick. Flächendeckend Glasfaser sei das Ziel, durch die geografischen Verhältnisse Baden-Württembergs mit dem Schwarzwald oder auch der Schwäbischen Alb aber kein leichtes Unterfangen.

Ich lasse euch nicht alleine. Innenminister Thomas Strobl

Doch er sicherte Hilfe zu, mehr als bisher. Die Digitalisierung voranzutreiben, sei ein zentrales Anliegen der Landesregierung, weshalb eine halbe Milliarde Euro in den Breitbandausbau investiert werde. Noch einmal dieselbe Summe steht für weitere Digitalisierungsvorhaben, beispielsweise in der Verwaltung, zur Verfügung.

„Ich lasse euch nicht alleine“, so Strobl und verriet: Für die Nachbarkommune Merklingen wird es einen neuen Förderbescheid geben. Schnelles Internet sei nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern auch für Betriebe enorm wichtig: „Damit der ländliche Raum stärker werden kann.“

Von der Alb auf die europäische Ebene: Deutschland mit der Exportstärke sei ein Profiteur von Europa. „Doch Europa muss sich weiterentwickeln“, so Strobl und plädierte für einen freie Handel und Handelsabkommen. Europa habe Defizite. „Es ist der Wahnsinn, was wir an Kriminalität vor den Türen Europas zulassen. Wir brauchen eine scharfe Grenzpolitik“, sagte der Innenminister.

Sein persönlicher Traum: „Es ist die größte Geldverschwendung, dass wir uns 28 Mal Militär leisten. Wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Sicherheitspolitik und militärische Operative.“ Beim Konstrukt Europa gehe es aber nicht nur um Geld. Es gehe auch um die Bewahrung des Friedens und um das christliche Menschenbild.

„Ur-DNA“ der CDU

Dieses sei die „Ur-DNA“ der CDU, stimmte der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel ein. Die Einzigartigkeit der Menschen sei ein Schatz. Er wolle kein gleichgeschaltetes und gleichförmiges Leben, sondern Individuen, die wiederum Haltung zeigen.

Der CDU-Ortsverband Nellingen-Merklingen hatte zum politischen Festabend zur Kommunal- und Europawahl eingeladen. (Foto: Scholz)

Einer, der Haltung zeigt, ist Hans Hagmeyer. Der Aichener wurde beim politischen Abend für seine 40-jährige Mitgliedschaft im CDU-Ortsverband geehrt. 1977 war er in die CDU eingetreten, gründete ein Jahr später den Ortsverband mit. Trotz Schicksalsschlägen – Sturz aus sieben Meter Höhe und eine lebensbedrohlichen Begegnung mit einem Bullen – habe er weitergemacht. „Meiner Frau möchte ich danken, dass sie mich immer aufgerichtet hat“, sagte Hagmeyer gerührt in die Runde und fügte an: „Vor drei Jahren konnten wir unsere Liebe mit der goldenen Hochzeit krönen.“

1998 gab er den Vorsitz des Ortsverbandes ab, fungiert seit dem Jahr 2013 allerdings wieder als Vorsitzender. Paul Glöckler, der CDU-Kreisgeschäftsführer, lobend zu ihm: „Du warst in der CDU immer ein Mahner mit klaren Vorstellungen und Grundsätzen. Auf Hans Hagmeyer ist einfach immer Verlass.“

Der Geehrte: Hans Hagmeyer. (Foto: Scholz)

Verlässlichkeit ist ein wichtiges Thema, betonte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU). Die bärenstarke Albgemeinde mit ihren mittlerweile über 2000 Einwohnern habe eine gute Entwicklung genommen, zähle stolze 70 Gewerbebetriebe mit etwa 500 Arbeitsplätzen. Seit 2009 ist die Gemeinde schuldenfrei – trotz Maßnahmen wie dem Sporthallen-Neubau, der Schulmodernisierung, Kita-Erweiterung und Sanierung der Festhalle.

Keine Entwicklung im Zentrum

Mehr Verlässlichkeit hingegen wünsche sich das Gemeindeoberhaupt bei der Novellierung der Landesbauordnung mit Blick auf eine mögliche Entwicklung im Zentrum Nellingens. Ungenutzte Stallungen mit Bestandsschutz sind unter anderem ein Problem mit „verheerenden Auswirkungen“. Kopp: „In der Ortsmitte ist inzwischen nahezu Stillstand eingetreten.“ Dennoch werde nicht aufgegeben. So auch nicht bei weiteren Aufgaben wie dem Breitbandausbau, dem Bahnhof Merklingen, dem interkommunalen Gewerbegebiet und der Ortsumfahrung.

Einig waren sich die Anwesenden: Es gilt, sich für seine Heimat zu engagieren – auch beim jeweiligen Setzen der Kreuze bei der Wahl.

