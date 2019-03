So stellt sich Nellingen für das Jahr 2019 auf

Kämmerer Werner Zimmermann ist routiniert, geht mit den Mitgliedern des Nellinger Gemeinderates die unterschiedlichen Posten im Haushaltsplan für das Jahr 2019 durch. „Es ist jetzt der 30. Haushaltsplan für Nellingen, den ich erstelle“, zeigt er in der jüngsten Sitzung des Gremiums auf. Eine Besonderheit: Dieser Haushalt wird der letzte im kameralistischen System sein. So wie die umliegenden Kommunen wird auch Nellingen auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das der Doppik gleicht, umgestellt.

„Erfreulich ist die Gewerbesteuer“, so Zimmermann. Die sei eine „saubere und solide Grundlage“. Die Gewerbesteuer lag im vergangenen Jahr 2018 bei 800 000 Euro, für 2019 sind insgesamt 875 000 Euro prognostiziert. Demnach eine Verbesserung um 75 000 Euro.

Personalkosten erhöht

Es gebe aber auch erhebliche Ausgaben. Die Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 5,72 Prozent auf 1,35 Millionen Euro erhöht. Für dieses Jahr weist der Haushaltsplan insgesamt zwei Millionen Euro an Gesamtinvestitionen aus. Die größten Batzen: Der Austausch der Wasserleitung Aicher Straße/Merklinger Straße einschließlich der Straßenbegleitarbeiten und Breitbandverkabelung für 690 000 Euro sowie die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 20 für die Nellinger Feuerwehr mit insgesamt 500 000 Euro. Dieses steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung des beantragten Zuschusses aus dem Ausgleichsstock sowie der Fachförderung des Feuerwehrwesens.

Die Feuerwehr Nellingen soll ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) erhalten. (Foto: Scholz)

Weitere Maßnahmen sind die Gestaltung der Außenanlage der Festhalle (60 000 Euro), der Ausbau und die Sanierung von Feldwegen (30 000 Euro) sowie der Kostenanteil Nellingens zur Finanzierung der vierten Reinigungsstufe der Kläranlage Halzhausen (498 500 Euro) durch den Abwasserzweckverband Oberes Lonetal. In den Haushaltsplan ebenfalls eingeflossen sind Kosten für eine mögliche Aufnahme in das Landessanierungsprogramm. „Wir sind in diesem Jahr leider nicht ins Programm aufgenommen worden, werden aber einen weiteren Antrag stellen – vielleicht werden wir 2020 aufgenommen“, so Zimmermann. Das gehe aber nur, wenn auch die Mittel im Haushalt bereit gestellt und somit die Machbarkeit der Finanzierung aufgezeigt werde.

Darüber hinaus steht die Finanzplanung bis 2024. Darin sind Maßnahmen wie die Sanierung der Grundschulheizung (40 000 Euro), des Museumsgebäudes (250 000 Euro) sowie ein möglicher Kindergartenneubau (2,3 Millionen Euro) enthalten. Hinzu kommen die Sanierung der Ortsdurchfahrt Aichen (70 000 Euro), die Tilgungsumlage Abwasserzweckverband Oberes Lonetal (125 000 Euro), die Ersatzbeschaffung eines Radladers für den Bauhof (40 000 Euro) sowie auch die Kostenbeteiligung am Bahnhof Merklingen (300 000 Euro).

Ein Kitaneubau wird diskutiert. (Foto: Scholz)

Die Zahlen im Haushalt seien so gerechnet, dass „man am Jahresende sagen kann, dass es funktioniert hat“, zeigt der Kämmerer den Ratsmitgliedern auf. Eine Kreditaufnahme werde nicht nötig. Das Gesamtvolumen für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 zeige aber deutlich das ehrgeizige Ziel für eine Weiterentwicklung der Gemeinde Nellingen – aber eben auch Leistungsgrenzen.

Lob aus dem Gremium

Ratsherr Herbert Bühler lobt: „Es ist schön, wenn man etwas investieren kann. Da sind wir auch in der Zukunft in einer glücklichen Lage.“ Er sei zudem der Meinung, dass ein gesundes Wachstum angemessen sei. Die gute Gewerbesteuer sei durch die Vielfältigkeit an Gewerbeangebote in Nellingen bedingt. „Und um die Personalkosten kommen wir einfach nicht herum“, sagt er mit Blick auf jene steigenden Kosten, die durch das erweiterte Kita-Angebot und Tarif zustanden kommen.

Der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) dazu: „Wir sind autark und können unseren Weg gehen.“ Der Haushaltsplan sei wegweisend. Dementsprechend, so Kopp, hätte er sich gefreut, wenn mehr Bürger an der Sitzung teilgenommen hätten. Vergangenes Jahr zählte die Gemeinde Nellingen insgesamt 2021 Einwohner.