So stellt sich die Wirtschaftsvereinigung für die Zukunft auf

Die Wirtschaftsvereinigung Nellingen hat in ihrer Hauptversammlung deutlich gemacht, dass sie zukunftsfähig bleiben möchte. Zwei Grundlagen wurden dafür gesetzt: Die Mitglieder wählten am Mittwochabend ihren Vorstand und gaben gleichzeitig grünes Licht, um die veraltete Homepage auf den neuesten Stand zu bringen.

Aus Alt mach neu: Herbert Bühler wird der Wirtschaftsvereinigung weiter vorstehen. Sein Stellvertreter bleibt Achim Baumann. Auch die Kassierer Frank Ciborovius und Jürgen Notz sowie Schriftführer Kai Bäumler wurden einstimmig wiedergewählt. Ullrich Spengler und der Nellinger Bürgermeister Frank Kopp (CDU) fungieren weiterhin als Beisitzer. Silke Allgöwer kümmert sich um den Bereich Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit während Heiko Baumann dem Vorstand als helfende Hand zur Seite steht. Alle zwei Jahre haben die Mitglieder ihre Vorstandschaft zu wählen. Derzeit besteht die Wirtschaftsvereinigung in ihrem 17 Jahr nach der Gründung aus 71 Mitgliedern.

Web als Visitenkarte

Weiteres wichtiges Thema der Sitzung war die neue Homepage für die Wirtschaftsvereinigung. Dazu war Andreas Hägele vom Unternehmen Hirsch & Wölfl geladen. Die Firma zeichnet auch für die neue Homepage der Gemeinde Nellingen verantwortlich, die am 14. November in neuer Version online ging. „Uns war wichtig, dass wir uns der Sache anschließen“, zeigte Bühler auf. Wesentlicher Faktor: Die Wirtschaftsvereinigung könne Kosten sparen, da gewisse Leistungen bereits von der Gemeinde getätigt wurden. 3500 Euro müssten in die Hand genommen werden. „Das Geld steht zur Verfügung. Es würde also auf kein Mitglied mehr zukommen“, so der Vorsitzende. Primär stehe aber im Vordergrund, dass die Firmen Nellingens auf dem neuesten Stand dargestellt werden. „Wir müssen einfach aktuell sein“, machte Bühler deutlich.

Das Web ist wie eine Visitenkarte, auch gut, um Mitarbeiter zu werben. Andreas Hägele

Dem stimmte auch Andreas Hägele zu: „Das Web ist wie eine Visitenkarte, auch gut, um Mitarbeiter zu werben.“ Hinzu komme, dass sich die Ansprüche geändert hätten. „Mobil ist ganz stark gewachsen. Wir nutzen das Smartphone heute als Basis, nicht mehr den Desktop. Vor fünf Jahren war das noch ganz anders“, erklärte Hägele. Vorgesehen sei, das Grunddesign der Homepage der Gemeinde Nellingen für eben jene Internetpräsenz der Wirtschaftsvereinigung zu nutzen. Inhalte – wie der Mitgliederbereich – könnten verbessert, Rechtssicherheit gegeben und die Homepage künftig variabel für alle Endgeräte sein. Auch Datenschutz spiele dabei eine wichtige Rolle. Die Mitglieder nickten mit den Köpfen. Sie waren sich einig: Die Auftragsvergabe an Hirsch & Wölfl sei eine gute Investition in die Zukunft. Jeder, der nach Nellingen ziehe, informiere sich über das Internet – so eben auch über die Homepage der Gemeinde und jener der Wirtschaftsvereinigung.

Auf einer Homepage könnten dann auch Termine wie der Tag des offenen Betriebes, der im April dieses Jahres stattfand, angekündigt werden. Der nächste soll für 2022 geplant werden – wieder mit Unterstützung der Gemeinde, die Herbert Bühler dankend herausstellt. Der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU), der als Beisitzer fungiert, gab das Dankeschön für die gute Zusammenarbeit zurück. Außerdem schaute er auf Vorhaben der Kommune – darunter die Breitbanderschließung im Gewerbegebiet, die Erschließung des neuen Gewerbegebiets Oppinger Grund III sowie die Ortsentwicklung mit möglichen Fördertöpfen aus dem Landessanierungsprogramm. Die Gemeinde entwickele sich gut, zählte im Juni 2018 insgesamt 2021 Einwohner (neun Einwohner mehr als die Nachbarkommune Merklingen).

Sie stehen zu ihrer Meinung und wollen wissen, wie es anderen Bürgern mit der Standortentscheidung zum interkommunalen Gewerbegebiet geht (von links): Roland Salzmann, Stefan Schuler, Walter Bollinger, Lea Baumann, Hans-Dieter Ruhland und Günter Kümmel. (Foto: Scholz)

Zu den Diskussionen um das interkommunale Gewerbegebiet bekräftigte Kopp, dass der Verband Region Schwäbische Alb die Ängste und Sorgen ernst nimmt und „eine Aufklärungsveranstaltung“ plant. Bühler dazu: „Man muss überlegen, ob es sinnvoll ist, dass unsere jungen Leute nach Stuttgart fahren, obwohl sie ihren Arbeitsplatz vor Ort haben könnten.“ Der Vorsitzende fügte an: „Es geht auch um die Infrastruktur der Gemeinde – zum Beispiel beim Einkaufsverhalten. Auch unsere Wirtschaft könnte profitieren. Deswegen sehe ich das Gewerbegebiet positiv.“

