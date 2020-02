So soll sich der kleine Weiler Treffensbuch weiterentwickeln

Während der Bürgerinformationsveranstaltung zum geplanten Bebauungsplan „Östlicher Ortsrand“ in Treffensbuch gibt es Nachfragen der Einwohner, die auch Sorgen, Ängste und Befürchtungen widerspiegeln.

Der Treffensbucher Walter Weberruß fragt nach, ob entsprechende Erschließungskosten geteilt würden. Bürgermeister Bernd Mangold (Freie Wähler) merkt an, dass er das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann – ebenso, in welchem Kostenrahmen man sich dann bewege. „Deswegen wollen wir noch keine Zahlen nennen“. Die Erschließung solle bedarfsgerecht erfolgen, also Stück für Stück. Das Plangebiet als Ganzes zu erschließen, sehen Verwaltung also auch Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller in Ulm als nicht zielführend an.

Martin Häussler aus Treffensbuch spricht mögliche Vergaberichtlinien und -kriterien für die entstehenden Bauplätze an. Die Befürchtungen seien da, dass entsprechende Punkte vergeben würden, nicht nur einheimische sondern auch auswärtige Interessenten an einem Bauplatz zum Zug kämen. Diese Vergaberichtlinien werden aktuell diskutiert – aufgrund einer EU-Richtlinie und der damit verbundenen Gleichbehandlungspflicht. Jüngst hatten beispielsweise die Gemeinde Merklingen sowie der Laichinger Teilort Suppingen darüber beraten. Der Berghüler Bürgermeister dazu: „Wir in Berghülen haben das noch nicht.“

Zum zeitlichen Aspekt: Bernd Mangold hofft, dass der entsprechende Bebauungsplan Ende dieses Jahres in Kraft treten kann.