So liefen die ersten Verhandlungen beim Fruchtsafthersteller Albi

Die ersten Verhandlungen über die Zukunft der rund 70 übrig gebliebenen Beschäftigten beim Fruchtsafthersteller Albi in Berghülen sind ohne Ergebnis geblieben. Ende Januar soll es einen weiteren Termin geben, bei dem sich Gewerkschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung erneut austauschen wollen, wie Karin Brugger, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf Nachfrage mitteilt.

Aus einem lahmen Pferd kann man halt kein Rennpferd machen. Karin Brugger, NGG-Geschäftsführerin

Weitere Angaben zum Inhalt der Gespräche wollte die Gewerkschafts-Chefin nicht machen. Auf die Frage, ob sie überhaupt noch die Hoffnung habe, etwas retten zu können, sagt sie: „Aus einem lahmen Pferd kann man halt kein Rennpferd machen.“ Die Mitarbeiter nimmt sie aber in Schutz. „An denen hat es nicht gelegen“, so Brugger weiter. Schuld seien ihrer Meinung nach vielmehr Entscheidungen, die – „aus welchen Gründen auch immer“ – noch zu Zeiten des früheren Geschäftsführers Imanuel Friedrich Rösch, Enkel des einstigen Frimengründers Hans Rösch, getroffen worden sind.

Der Fruchtsafthersteller Albi wurde mit einer Jahresproduktion von 40 000 Litern in Berghülen gegründet. Knapp 90 Jahre später wurde das Familienunternehmen kurz vor einer drohenden Insolvenz von Deutschlands größtem Lebensmittelhersteller Edeka übernommen. Im November des vergangenen Jahres gab Edeka bekannt, das Werk am Standort in Berghülen bis Ende März schließen zu wollen. Die Produktion soll Stück für Stück nach Rostock, an den Standort des Fruchtsaftherstellers Sonnländer, ebenfalls eine Edeka-Tochter, verlagert werden.