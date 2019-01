So hat sich Nellingen in 2018 verändert

Die Gemeinde Nellingen wächst weiter. Bürgermeister Franko Kopp (CDU) stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die aktuellsten Zahlen für die Kommune im Vergleich zum Vorjahr vor. „Unsere Einwohnerzahl bewegt sich erfreulicherweise nach oben, ist also stabil“, erklärte das Gemeindeoberhaupt. Während im Jahr 2016 noch 1982 Personen mit dem Hauptwohnsitz in Nellingen gemeldet waren, waren es im Jahr 2017 dann insgesamt 1989 und vergangenes Jahr 2046 Personen. Davon sind 1069 männlich und 977 weiblich.

Mehr Zuzug als Wegzug

Im Einwohnermeldeamt sind 141 Zuzüge vermerkt worden. 129 waren es im Jahr 2017. Dem entgegen stehen 86 Wegzüge in 2018, 110 im Jahr 2017. In Nellingen selbst wurden vergangenes Jahr insgesamt sechs Sterbefälle (12 im Jahr 2017) vermeldet. 19 junge Nellinger wurden geboren. Im Jahr 2017 waren es 15 Geburten. Die Zahlen aus dem Kindergarten sind „ganz interessant“, so Kopp. Die Kinderzahl stieg von 64 im Jahr 2017 auf 75 im vergangenen Jahr. Davon sind 16 unter drei Jahre alt und 59 über drei Jahre alt. Im Jahr 2017 waren es zwölf unter Dreijährige und 52 über Dreijährige. Auch die Schülerzahl ist leicht gestiegen – von 79 Schülern im Jahr 2017 auf 82 Lernende im vergangenen Jahr 2018.

Franko Kopp schaute auch auf die Belegungszahlen für die Festhalle sowie für die Sporthalle. Die Festhalle wurde im Jahr 2018 insgesamt 16 Mal (26 in 2017) privat und zehn Mal (acht in 2017) von Vereinen genutzt. Der Bürgersaal in der Sporthalle wurde privat 25 Mal gebucht; im Jahr 2017 lag die Zahl bei 28. Vereine nutzten diesen sechs Mal (fünf Mal im Jahr 2017). „Die Einrichtungen werden relativ gut genutzt“, sagte der Nellinger Bürgermeister in der Sitzung des politischen Gremiums.

Nellingen 2018 in Zahlen, 2017 in Klammern

In Nellingen wurden im vergangenen Jahr 24 Baugesuche eingereicht; im Jahr 2017 waren es 29. Kopp schaute im Rahmen der Statistik auch auf die Gewerbetreibenden. Elf Gewerbeanmeldungen (12 im Jahr 2017) konnten im vergangenen Jahr verzeichnet werden. Dem gegenüber stehen acht Abmeldungen. Fünf Gewerbeabmeldungen gab es im Jahr 2017. Zudem gab es Gewerbe-Ummeldungen – zwei im vergangenen Jahr; acht im Jahr 2017.

Die statistische Erhebung zeige, dass im Rahmen der Verwaltungstätigkeit einiges zu tun sei. Die Aufgaben, so Kopp, sind vielfältig und wichtig, verlangen der Verwaltung aber auch einiges ab.

Nellingens Einwohner