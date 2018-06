Sie riskieren ihr Leben, um ein anderes zu retten

Die Tore des Feuerwehrgerätehauses in Nellingen öffnen sich. Blaulicht ist zu sehen. Die freiwilligen Einsatzkräfte rücken aus – zu einer Übung. Um optimal auf mögliche Einsatz-Szenarien vorbereitet zu sein, sei es wichtig, Abläufe immer wieder durchzugehen, Wissen weiterzugeben und zu festigen.

Drei Übungen stehen am Donnerstagabend auf dem Programm: Es geht um die Absicherung des Straßenverkehrs, um technische Hilfeleistung mit Heben von schweren Lasten sowie um ausgelaufene Flüssigkeiten, die nicht in den Kanal dringen sollen.

Vieles muss schnell gehen, die Handgriffe müssen sitzen und die Absprachen funktionieren. Bei der Verkehrsabsicherung geht es nicht nur um das „Wie“, sondern auch speziell um den eigenen Schutz. Helm, Handschuhe, Stiefel und Einsatzbekleidung: Das sei die Ausrüstung, die primär die eigene Sicherheit gewährleistet. „Dann ist das Auto als Rampe auch ein Schutz“, merkt ein Feuerwehrmann an. Um dieses geht es dann auch, denn zu einem zusätzlichen Schutz können Blaulicht, Warnblinkanlage, die Rundumleuchte oder auch die Heckwarneinrichtung beitragen. Die Verkehrsabsicherung sei gerade auch mit Blick auf Einsätze auf der Autobahn 8 wichtig. Es gelte, immer wachsam zu sein und aufzupassen.

Theorie und Praxis

Aufsitzen, abfahren und absichern: Für die freiwilligen Helfer kommt nach der Theorie gleich die Praxis. Ein Teil der Aicher Straße wird abgesperrt – ein Unfall simuliert. Pylonen kommen zum Einsatz, Blinklichter sind schon von weitem zu erkennen. „Der Verkehr wird immer mehr und so wächst auch der Fuhrpark der Feuerwehr“, sagt Alexander Ströhle, der die Übung und damit die Vorgehensweisen der Einsatzkräfte beobachtet und stets im Blick hat.

Bei der zweiten Gruppe heißt es derweil: „Wasser marsch!“. Ein Unfall mit kontaminiertem Löschwasser oder auch einer anderen Flüssigkeit wird simuliert. Es gilt, den Kanal abzudichten und das Wasser zu leiten. Es wird gesammelt und abgepumpt. Walter Bollinger zeichnet für diesen Übungsabschnitt verantwortlich. Alle vier Wochen gebe es eine „große Übung“, zwischendrin wiederum kleinere Einheiten. Auch eine solche Großübung müsse vorbereitet werden. „Wir erkunden natürlich vorab vor Ort die Lage“, erklärt Bollinger. Nach dem simulierten Einsatzgeschehen gebe es dann wiederum eine Besprechung mit Auswertung.

Vom Kleinen zum Großen

Während die ersten beiden Gruppen beim Standort der Firma BayWa in Nellingen üben, geht die dritte Mannschaft beim Unternehmen Scheifele ans Werk. Das Szenario: Eine unter Holzstapeln eingeklemmte Person – in dem Fall ein großer Pink Panther – muss gerettet werden. „Wichtig ist dabei gar nicht mal das Einsatzgeschehen an sich, sondern dass alle wissen, wie mit den Werkzeugen und Materialien umgegangen wird“, zeigt Ströhle auf. Er macht außerdem klar. „All diese vielen kleinen Einzeleinheiten, die jetzt in verschiedenen Szenarien geübt werden, kommen beim Einsatz als großes Ganzes zusammen.“ Deswegen sei es auch so wichtig, dass alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei den Übungen rotieren und so jegliche Möglichkeiten des Einsatzes kennenlernen.

Doch es gebe noch weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Die Ausrüstung beispielsweise. „Die Gemeinde muss die Feuerwehr vorhalten“, sagt Ströhle. Immer wieder würden neue DIN-Vorschriften hinzukommen, die ein Handeln und damit beispielsweise die Anschaffung neuer Kleidung oder Geräte notwendig machen. Und noch etwas komme hinzu: Die freiwilligen Einsatzkräfte müssen ausgebildet werden. Denn eines sei klar: Egal zu welchem Einsatz ausgerückt wird, die ehrenamtlichen Helfer riskieren dabei auch immer ihr eigenes Leben.

