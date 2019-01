Sie haut in Berghülen auf den Tisch

Humorvoll startet das neue Jahr: Immer zum Jahresanfang steigt in Berghülen hochkarätiges Kabarett, so auch 2019.

Auf Einladung der Volkshochschule Laichingen-Schelklingen-Blaubeuren und der Gemeinde gastiert am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr „Kanzlersouffleuse“ Simone Solga mit ihrem Programm „Das gibt Ärger“ in der Auhalle.

Jetzt gehe die Party richtig los, heißt es in der Einladung. „Das gibt Ärger“ heißt das aktuelle Programm von Simone Solga. Darin lasse sie alle Hemmungen fallen. Die Kanzlersouffleuse rechnet „endgültig“ mit ihrem Arbeitgeber ab, denn was Berlin mit Deutschland mache, „das haut den stärksten Gaul um“. Politisch korrekt war gestern, und so stehe jetzt schon fest: Das gibt Ärger.

Klare Aussprache, schnelles Reaktionsvermögen, Fähigkeit zur geschmeidigen Meinungsanpassung – bisher für die Souffleuse alles kein Problem. Ost-Vergangenheit kein Hinderungsgrund, tadelloses Führungszeugnis. Einst noch als „politische Sackkarre“ oder „machtgeile Flüstertüte“ bezeichnet, wurde sie schließlich befördert zur „Pille“ der Merkel, weil sie ganz Schlimmes verhütet.

Berlin kann einpacken

Doch wenn die Kanzlersouffleuse mal auspackt, dann kann Berlin einpacken. Und man wisse, wo so was endet: vorm Untersuchungsausschuss oder in der Badewanne.

„Begleiten Sie die Solga live an ihre Grenzen und noch ein ganzes Stück weiter“, heißt es in der Einladung. Und wenn Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen, dann seien Sie nicht mehr einfach nur Steuerzahler, nein: „Sie werden Komplize, Weggefährte, Seelenfreund und Fluchthelfer.“ Und Sie werden was zu lachen haben! „Versprochen.“

Geld zurück bei Nichtgefallen

Wer nicht lachen konnte, bekommt sein Geld zurück (Formular bitte vorher in Berlin, Kanzleramt/z. Hd. des amtierenden Kassenwarts einreichen! Anm. d. Red. Solga) – „das sind doch mal gute Aussichten!“

Solga gehöre zu den besten deutschen Kabarettistinnen, erhielt 2014 und 2018 den begehrten „Deutschen Kleinkunstpreis“ für die „unverschämten Gemeinheiten, die sie mit entwaffnender Liebenswürdigkeit abschießt und damit ins Schwarze trifft“ (Begründung der Jury). Simone Solga war bei der Kabarettbühne Leipziger Pfeffermühle, 1990 war sie die erste „Ostdeutsche Kabarettistin“ bei Dieter Hildebrandts „Scheibenwischer“ und stieß zum Ensemble der „Münchner Lach- & Schießgesellschaft“. Simone Solga erhielt den Deutschen Kabarettpreis und die höchste europäische Kabarettauszeichnung, den „Salzburger Stier“. Auch beste Kritiken würden dem neuen Programm voraus eilen. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 23 Euro.