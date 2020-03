SGM Nellingen/Aufhausen will Rang drei angreifen

Auch die Fußballer der SGM Nellingen/Aufhausen in der Kreisliga B Alb hatten in der Wintervorbereitung, zumindest mit weitem Abstand, mit dem Corona-Virus zu kämpfen, sodass ein Trainingslager in Südtirol abgesagt werden musste. Nichts desto trotz ist Trainer Thomas Schmid sehr optimistisch, dass am Sonntag ein guter Start erwischt werden kann. Die Zielvorgabe für das Ende der Saison lautet Rang drei.

Eigentlich wollten sich die Kicker der SGM Nellingen/Aufhausen den letzten Schliff für die restliche Saison der Fußball-Kreisliga B Alb in einem Trainingslager in Südtirol holen, das aufgrund der Corona Problematik jedoch abgesagt werden musste. „Aber wir haben das Beste daraus gemacht und eben einige Einheiten in der Halle und auf dem Rasen absolviert. Insgesamt sieht es gut aus. Ich bin mit der Trainingsbeteiligung in den sechs Wochen zufrieden“, sagt Trainer Thomas Schmid. Auch bei Testspielen gegen den SC Heroldstatt, den SV Jebenhausen und gegen den Verbandsligisten aus Kaufbeuren konnte sich die Leistung der SGM sehen lassen. „Wir haben uns defensiv gut präsentiert und taktisch gut gearbeitet. Aber man weiß ja nie, was man aus solchen Testspielen nehmen kann“, sagt Schmid.

Gefehlt haben in diesen Spielen fünf Langzeitverletzte, zu denen unter anderem wichtige Akteure wie Jan Röder, Moritz Steeb und Markus Ziegler gehören. „Sie werden uns wohl noch einige Zeit fehlen. Aber unser Kader ist groß genug, es müssen andere in die Bresche springen“, sagt Schmid. Neu im Kader ist Mohamad „Mo“ Nakkar, der vom SV Scharenstetten zur SGM gewechselt ist und im Sturmzentrum für neuen Wind sorgen soll.

„Nach den Abgängen aus der vergangenen Saison haben uns natürlich viele Tore gefehlt. Es ist zwar ok, dass sich diese auf mehrere Köpfe aufteilen, aber mit ,Mo’ haben wir nochmals einen guten Stürmer dazubekommen. Wir müssen nun natürlich etwas draufsetzen“, sagt Schmid, der mit seinem Team derzeit auf dem fünften Rang der Tabelle steht.

„An die ersten beiden Plätze brauchen wir nicht denken, das ist unrealistisch“, sagt Schmid. „Aber wir wollen ein bis zwei Plätze nach oben rutschen, das heißt Rang drei“, lautet die Vorgabe. „Dieses Ziel haben wir uns jetzt einfach gesteckt und wenn es optimal läuft, ist Rang drei auch zu erreichen.“ Am Sonntag startet die SGM mit dem Heimspiel gegen den SV Feldstetten. „Die Platzverhältnisse passen. Ich denke wir können spielen“, ergänzt Schmid.