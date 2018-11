SG Nellingen verleiht 147 Sportabzeichen

Seit 1995 prüft die SG Nellingen Menschen auf ihre körperliche Fitness: In diesem Jahr haben 147 Teilnehmer am Freitagabend im Nellinger Sportheim ihr Abzeichen erhalten. Mit insgesamt 2977 verliehenen Abzeichen seit Beginn der Prüfungen kratzten die Nellinger bereits an der 3000er-Marke.

„Besonders das tolle Sommerwetter hat viel zum Erfolg beigetragen“, berichtete Prüferin Katrina Fink in ihrer Ansprache. Voraussetzung dafür, so viele Sportler prüfen zu können, ist natürlich nicht zuletzt das gesamte Prüferteam, ergänzt Fink. Sie lobte die Arbeit der Prüfer Anne Enderle, Rosi Ziegler, Beate und Dieter König, Gerda Wörz, Karl Schäffler, Regina Frasch sowie Susanne Ertle.

Die Prüfer sind immer im Einsatz. (Foto: Scharbert)

Das Sportabzeichen zu absolvieren bedeutet für manche Teilnehmer nicht nur Spaß, Ehrgeiz und Zielsetzungen: Das Abzeichen kann beispielsweise für Krankenkassen und Polizeibewerbungen eine Rolle spielen.

In Nellingen raufen sich für das Abzeichen weite Teile des Dorfes zusammen. Katrina Fink zählte auf: 52 Erwachsene, elf Familien und 95 Jugendliche wagten sich an die Prüfungen um Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmfertigkeit. Bei den Jugendlichen stieg die Anzahl der Absolventen um elf Teilnehmer an. „Das liegt vor allem daran, dass die Jugendfußballabteilung in in diesem Jahr mit zwei Mannschaft zu den Prüfungen kam“, erklärte Katrina Fink. Bei der Kinderturnabteilung gehöre es ab dem Grundschulalter ohnehin zum Pflichtprogramm, sich für das Abzeichen zu verausgaben. Auch die Tischtennisabteilung versuchte in Mannschaftsstärke ihr Glück. Am Ende erfolgreich, jedoch mit „ein wenig Muskelkater“, wie Katrina Fink schmunzelnd anmerkte.

Zum ersten Mal dabei

22 Jugendliche und zehn Erwachsene rangen sich in diesem Jahr zum ersten Mal durch, die Aufgaben anzugehen. Wer im nächsten Jahr der 3000ste Nellinger Absolvent sein will, muss sich aufgrund der stetig sehr hohen Anzahl an Teilnehmern ranhalten: Der 23. wird es sein – und dieser wird sicher nicht unerwähnt bleiben.