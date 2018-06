SG Nellingen ehrt Sportler

Da sie sich das letzte Mal so gut bewährt hat, fand bei der SG Nellingen auch in diesem Jahr wieder das Sportler-Event in der Sporthalle statt. Zahlreiche Ehrungen und sportliche Darbietungen standen auf dem Programm.

Als Gäste begeisterten das Publikum die Mädchen der Kunstkraftsportgruppe TV Altenstadt mit einem Einblick in ihr Programm bei internationalen Auftritten sowie die Tanzgruppe des TV Merklingen mit ihren Tanzeinlagen in tollen Kostümen. Die „Wilden Kerle“ aus Nellingen wirbelten über die Bühne und bei der Vorführung von „Step to dance“ kam mancher Gast schon beim Zuschauen ins Schwitzen.

Viele Erfolge feierten auch dieses Jahr wieder die Kids der Kinderturnabteilung ebenso wie die Tischtennisabteilung der SG Nellingen. Hier konnten die U12-Jungen, Herren I und Senioren für ihre Meisterschaft, sowie die Herren II für den Aufstieg geehrt werden. Ein sportliches Highlight der Saison war aber zweifellos der Gewinn der Meisterschaft der Fußball-B-Juniorinnen. Diese bewiesen außerdem, dass sie nicht nur gut mit dem Ball gut umgehen können, sondern reizten auch die Lachmuskeln der Gäste mit einem etwas anderen „midnight dance“. Die Bewirtung hatte die Freiwillige Feuerwehr übernommen.

20 Mal in Folge das Familiensportabzeichen ohne Unterbrechung, diese Leistung von Familie M. Böttinger würdigte die SG-Vereinsführung bei der Sportlerehrung besonders. Für ihre langjährige Treue zum Verein (darunter sieben Mal für 50 Jahre) konnte der Vereinsvorsitzende Heinz Eckle auch dieses Jahr viele Mitglieder ehren und würdigen. Sein besonderer Dank ging natürlich auch an alle Übungsleiter, Trainer und Funktionäre, „die viel Zeit investieren um ein erfolgreiches Vereinsleben zu ermöglichen.“

Für sage und schreibe 40 Jahre als Übungsleiterin im Frauenturnen wurde Karin Ritz nicht nur von der Vereinsleitung sondern auch vom Publikum und ihren Turndamen besonders gefeiert. Bis tief in die Nacht war Musik und Tanz mit Alleinunterhalter Theo Ramminger geboten.

Die Vereinsführung der SG Nellingen konnte bei dem Sportler-Event wieder zahlreiche Sportler für ihre hervorragenden Leistungen ehren.

Tischtennis: Jungen U12 Meister Bezirksklasse Gruppe 3 mit L. Bonner, M. Maier, J. Scheible, A. Friedrich, S. Binder, D. Allgöwer, J. Fink, S.Heinzinger und C. Michel; Herren I Meister Kreisklasse A Gruppe 3 mit H. G. Hagmeyer, R. Grötzinger, Th. Fink, St. Joos, M. Waskowski und J. Ertle; Senioren Meister Kreisklasse mit H. G. Hagmeyer, M. Waskowski, W. Ritz, T. Leis, M. Häussermann; Herren II Aufsteiger Kreisklasse B Gruppe 3 mit T. Leis, W. Ritz, M. Häussermann, H. Hagmeyer, J. Häberle, R. Dittrich und E. Böttinger; Bezirksmeister Herren C bei den Ulmer Bezirksmeisterschaften wurde R. Grötzinger.

Fußball: Die B-Juniorinnen wurden Staffelmeister mit S. Becker, J. Benz, A. Brüstle, S. Ernst, L. Frasch, S. Jooß, L. Hezler, T. Hommel, S. Horlacher, J. Lobenhofer, E. Nusser, S. Röder, J. Rümelin, H. Scheifele, Trainer St. Appel und N. Hommel. Geehrt für 350 Spiele wurde Chr. Gackstatter, für 250 Spiele A. Weidle und für 150 Spiele St. Appel, R. Schmohl und A. Ziegler

Ehrungen für außergewöhnliche sportliche Leistungen gab es beim Kinderturnen für S. Häberle, L. Hezler, L. Frasch, P. Knehr, M. Arndt, C. Hezler, C. Bollinger, J. Herbst, J. Frasch, C. Wörz, L. Heinzinger und L. Maier

Beim Sportabzeichen würden gewürdigt für eine 20-fache Teilnahme M. Böttinger, W. Schneller und E. Salzmann, für eine 15-fache Teilnahme G. Wörz, für eine zehnfache R. Frasch und S. Thiede. 20 Mal das Familiensportabzeichen abgelegt hat die Familie M. Böttinger.

Bei der Vereinsmitgliedschaft zeichnete der Vorsitzende Heinz Eckle folgende langjährige Mitglieder aus: für 50 Jahre H. Hagmeyer, P. Stricker, E. Vollmer, H. Schmid, G. Söll, H. Lehner und K.Vogel; für 40 Jahre J. U. Strübel, B. Wanderer, H. P. Pokorny, K .Schäffler, H. J. Scheiffele, G. Fink; für 30 Jahre E. Bühler, R. Schäffler, K. Haußmann, J. Frasch, I. Haußmann, J. Häberle, M. Knigge und R. Stäb; für 20 Jahre: M. Knehr, P. Sommer, St. Lehle, E. Stricker, K. Semle, E. Staudenmayer, B. Hof, H. Kießling, G. Wörz, K. Dreher und J. Ertle: Zehn Jahre gehören der SG Nellingen an E. Harder, E. Lehner und B. Ruhland.

Dank als Übungsleiter erhielten für 10 Jahre T. Leis, für 15 Jahre K. Fink, für 25 Jahre A. Enderle und für 40 Jahre K. Ritz.