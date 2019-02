Seniorin missachtet Vorfahrt – Unfall mit Sachschaden

Bei einem Unfall am Freitagabend in Geislingen ist ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro entstanden. Laut Polizei missachtete eine Frau die Vorfahrt.

Die 81-Jährige befuhr gegen 18.45 Uhr die Neuwiesenstraße. An der Kreuzung mit der Steinbeisstraße hätte sie die Vorfahrt gewähren müssen. Obwohl von rechts ein weiteres Auto kam, fuhr sie in die Kreuzung ein und es kam zum Zusammenstoß. Am Auto der Verusacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, am Fahrtzeug des 55-Jährigen in Höhe von 3000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei keiner der Beteiligten.