Schnelleres Internet muss warten – Ausschreibung zu teuer

Die Gemeinde Nellingen möchte für ihre Gewerbegebiete und für Oppingen ein schnelleres Internet und deshalb den Breitbandausbau vorantreiben. Der Breitbandausbau gehört in Nellingen zu den größeren Projekten für das Jahr 2018, die Planungen mit dem Büro Geo Data, dem Ingenieurbüro Wassermüller und der Net.Com BW waren fix.

Doch nun steht ein großes Fragezeichen hinter dem Vorhaben, obwohl ein Zuschussbescheid vorliegt. Der Grund: Die Ausschreibungsergebnisse für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten mit einem Anschluss an den östlichen Ortsteil Oppingen lag weit über den Planungen. „Kein annehmbares und wirtschaftlich vertretbares Angebot für den Ausbau liegt vor. Viel zu teuer“, erklärte Bürgermeister Franko Kopp. Eine neue Ausschreibung soll nun den gewünschten Erfolg bringen.

Intensive Bemühungen

Verwaltung und Gemeinde haben sich in den vergangenen Jahren intensiv dafür eingesetzt, die Gewerbegebiete in Nellingen und den Ortsteil Oppingen mit Breitband und schnellem Internet zu versorgen. Nach den Berechnungen des Ingenieurbüros Wassermüller aus Ulm lagen die Kostenberechnungen bei 1,05 Millionen Euro, einschließlich der technischen Ausrüstung. Die Gemeinde Nellingen hatte die Arbeiten für den Breitbandausbau öffentlich ausgeschrieben und elf Firmen angeschrieben, ein Angebot einzureichen. Doch nur vier Unternehmen zeigten Interesse an den Bauarbeiten und legten Zahlen vor.

Bei der Angebotseröffnung lag die Baufirma Leonhard Weiss aus Göppingen an erster Stelle, wollte aber doch rund 1,33 Millionen Euro für die Tiefbauarbeiten. Dieses günstigste Angebot lag damit um 26 Prozent über den Kostenberechnungen. Zieht man die Honorarleistungen für die Ingenieurleistungen hinzu, so kommt die Gemeinde auf Gesamtaufwendungen von 1,55 Millionen Euro. Nach Abzug eines bewilligten Zuschusses über 446 000 Euro müsste die Gemeinde rund eine Million Euro aufbringen, hat aber im Haushaltsplan für die Baumaßnahme lediglich 550 000 Euro eingesetzt. Somit ergibt sich eine Deckungslücke von rund 500 000 Euro.

„Die Finanzierung ist nicht gesichert. Auf der Grundlage der Ausschreibungsergebnisse können wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Auftrag vergeben“, erklärte Bürgermeister Franko Kopp. Er empfahl das Vorhaben nochmals auszuschreiben und gezielt auf Firmen zuzugehen, um eventuell ein besseres Ergebnis zu erzielen. Auch kleinere Unternehmen könnten die Bauarbeiten leisten. „Wir wollen an dem Projekt dranbleiben und es lediglich verschieben“, sagte er. Ähnlich bewertete auch Kämmerer Werner Zimmermann die Situation: „Wir liegen mit 500 000 Euro über dem, was wir uns leisten können. Die eingegangenen Angebote sind schlicht zu hoch.“

Zeitdruck wegen des Zuschusses

Bei einer Neuausschreibung gerät die Gemeinde Nellingen allerdings zeitlich unter Druck, denn Ende September sollte der Breitbandausbau unter Dach und Fach sein, damit der Zuschussbescheid erhalten bleibt. Da wollen Franko Kopp und Werner Zimmermann eine Fristverlängerung erreichen. Doch Kopp räumte ein: Es hänge ein Damoklesschwert über dem Zuschussbescheid, der eventuell flöten gehen könne, „der erste dann während meiner Amtszeit“. Doch er setze auf ein besseres Ausschreibungsergebnis. Das Problem sei der Zeitfaktor.

Im Herbst soll die neue Ausschreibung erfolgen. „Ob wir tatsächlich bessere Angebote erhalten, dafür können wir keine Garantie abgeben“, erklärte Bürgermeister Kopp. Dem stimmte auch Thomas Scherraus vom Ulmer Ingenieurbüro Wassermüller zu, der das Projekt eingangs nochmals erläutert hatte: „Der Markt ist momentan völlig überlastet, die Situation auf dem Baumarkt ist sehr angespannt.“ Die Preise würden weit über dem üblichen Rahmen liegen. Auch er sprach von „keinem wirtschaftlich vertretbaren Angebot“.

„Wir wollen die Möglichkeit der weiteren Ausschreibung nutzen, ich sehe gewisse Chancen, auch wenn die Zeit drängt“, meinte Gemeinderat Herbert Bühler. Dem schloss sich das Gremium an und billigte einstimmig, die alte Ausschreibung aufzuheben und eine neue anzupacken.