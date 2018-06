Scheibe an Nellinger Sporthalle mutwillig zerstört

Nellingens Bürgermeister Franko Kopp (CDU) zeigte sich in der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend verärgert. „Ich habe noch eine traurige Mitteilung zu machen“, sagte er und blickte in die Runde der Ratsmitglieder. Das Gemeindeoberhaupt fügte an: „Eine Scheibe von unserer Sporthalle wurde von Zeitgenossen eingeschlagen.“ Die Scheibe befinde sich an der Südseite der Sporthalle. Da es sich um Sicherheitsglas handele, seien erhebliche Kräfte aufgebracht worden, um solch eine Zerstörung zu bewirken.

Gemeindeoberhaupt verurteilt Fall

„Ich finde das sehr bedauerlich, dass Menschen ihre Wut auf Kosten der Allgemeinheit auslassen“, sagte Franko Kopp. Schon Wochen zuvor seien Scheiben von Fahrzeugen eines örtlichen Gewerbetreibenden eingeschlagen worden. „Das ist auf jeden Fall zu verurteilen“, so der Nellinger Bürgermeister in der Sitzung. Dem Gemeindeoberhaupt sei wichtig: „Wir können so nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir haben bei der Polizei Amstetten Anzeige erstattet.“

Anzeige bei der Polizei erstattet

Am 11. Juni sei zunächst der Schaden an der Sporthalle der Gemeinde Nellingen festgestellt worden. Den Fall hat die Gemeindeverwaltung laut Bürgermeister Franko Kopp dann am 18. Juni zur Anzeige gebracht. „Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen“, meinte das Gemeindeoberhaupt und zeigte sich über diese mutwillige Zerstörung entsetzt.