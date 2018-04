Sanierung der Nellinger Ortsdurchfahrt muss warten

Die Fahrbahndecke der Landesstraße 1230 wird von der Anschlussstelle Merklingen bis zum Ortsbeginn Nellingen erneuert. Rund 2,8 Kilometer lang ist die Strecke, die ab September einen neuen Belag erhalten soll. Die Arbeiten sind mit Kosten von 270 000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wirft allerdings auch Fragen auf. Wie steht es um die geplante innerörtliche Baumaßnahme Nellingens? Die Gemeinde möchte in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg die Merklinger sowie Aicher Straße ausbauen. Die Schlaglöcher sollen verschwinden. Gleichzeitig möchte die Kommune die alte Wasserleitung austauschen.

Erste Absprachen verworfen

„Der Belag ist stark sanierungsbedürftig“, weiß Kämmerer Werner Zimmermann. Erste Absprachen mit dem Straßenbauamt hätten zum Ziel gehabt, dass beide Maßnahmen gleichzeitig erfolgen – also die Fahrbahndeckensanierung von der Anschlussstelle Merklingen bis zum Nellinger Ortsbeginn und angeschlossen daran jene beiden Bauabschnitte der Merklinger- sowie Aicher Straße. Die Idee sei allerdings wieder verworfen worden. Der Abschnitt der Landesstraße von Merklingen nach Nellingen wird nun vorgezogen. „Es wäre wünschenswert gewesen, zeitgleich zu arbeiten, ist derzeit aus technischen und wirtschaftlichen Gründen allerdings nicht möglich“, zeigt Zimmermann auf Anfrage dieser Zeitung auf.

Das heißt: Mehrere Faktoren sind zu beachten, wenn es um die innerörtliche Baumaßnahmen geht, die laut Zimmermann um einiges umfangreicher als lediglich die Deckensanierung ist. Das liege am Austausch der Wasserleitung. „Es werden erhebliche Grabearbeiten stattfinden, deswegen ist die Baumaßnahme wesentlich intensiver als eine reine Asphaltierung“, erläutert der Kämmerer. Zudem müsse nach Vorgabe geschaut werden. Möglicherweise werde eine Vollsperrung benötigt. Das bedeutet wiederum, dass eine Umleitungsstrecke zunächst gefunden und eingerichtet werden muss. „Dann gilt es eben auch, den örtlichen und überörtlichen Verkehr zu berücksichtigen“, sagt Zimmermann. Die Vorbereitung benötige Zeit. So dann auch die geplante Maßnahme. Eine Bauzeit von einem Jahr wird geschätzt. Um den innerörtlichen Verkehr nicht komplett lahm zu legen, soll in zwei Abschnitten gearbeitet werden.

Auftragsbücher sind voll

Zudem gebe es noch ein ganz anderes „Problem“, das die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten an der Wasserleitung betreffe. Derzeit seien schlichtweg keine Firmen zu bekommen. Die Auftragsbücher seien voll. Diese zeitlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftliche Faktor seien es, die eine Umsetzung der innerörtlichen Baumaßnahme für dieses Jahr nicht möglich machen, so Zimmermann.

Die Zeit werde jetzt natürlich trotzdem genutzt. Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung für die Arbeiten stattfinden, der erste Bauabschnitt in Nellingen soll dann im Frühjahr in die Umsetzung gehen. Dann sei auch der Winter vorbei und die Arbeiten würden wetterbedingt nicht ins Stocken geraten. „So ist es jetzt abgesprochen“, sagt Werner Zimmermann.