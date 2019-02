Sängerin Siyou und ihr Chor begeistern

Voll besetzt ist am Samstagabend die Nellinger Andreaskirche gewesen, als die Ulmer Sängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum im ersten Teil und dann mit ihrem Projektchor in einem zweiten ein großartiges Konzert bot.

Mit ihrer kraftvollen Stimme sowie mit viel Gestik und Mimik zog Siyou Isabelle Ngnoubamdjum die vielen Zuhörer sofort in ihren Bann. Ihre afrikanische Lebensfreude und ihr unglaubliches Temperament begeisterten die Zuhörer ein weiteres Mal. Die Songs „Nobody knows the trouble“, „Swing low“, „Oh when the saints“, „Signs of love“ und weitere trug sie gekonnt zur Klavierbegleitung des Pianisten Joe Fessele vor und lud bisweilen auch zum Mitsingen und Mitsummen ein.

Der Projektchor mit 36 Sängern zog singend zum Lied „Down by the riverside“ in den Chorraum der Nellinger Andreaskirche und servierte dem begeisterten Publikum die Früchte des Gospelworkshops: schön intonierte Lieder wie „We are the world“ und „Lean on me“ und viele mehr. Viel Applaus erhielten Siyou Isabelle Ngnoubamdjum und ihr Projektchor für einen ergreifenden und gelungenen Konzertabend. Seit Wochen liefen die Vorbereitungen für den Konzertabend in Nelllingen, mit gutem Erfolg, wie zu hören und erleben war.