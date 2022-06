Rückblick auf die Arbeiten in 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im kleinen Rahmen, in der direkten Umgebung einen Beitrag zu Naturschutz und Artenvielfalt zu leisten: Das ist das Anliegen der Ortsgruppe Berghülen des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Am 3. Juni blickten die Mitglieder auf die Arbeiten des Jahres 2021 zurück. Diese umfassten unter anderem die Pflege von vier Hülen, die ohne das Zurückschneiden von Bewuchs und die Entfernung von Laub binnen weniger Jahre verlanden würden - wie sich zum Beispiel an der 2014 angelegten Unteren Hüle in Berghülen beobachten lässt. Aktiv war die Gruppe auch bei der Pflege einiger ökologisch wertvollen Flächen, beim Aufhängen und Säubern zwischenzeitlich wieder sehr gut belegter Nistkästen, bei der Beschilderung und Instandhaltung des Berghüler Hülenpfads und anderem mehr. Der Vorsitzende Konrad Schwarzenbolz bedankte sich in diesem Zusammenhang besonders für die Unterstützung bei der Gemeindeverwaltung und bei freiwilligen Helfern aus der Bevölkerung: „Uns ist jeder willkommen, egal ob Mitglied oder nicht“, sagte Schwarzenbolz.

Die Covid-Pandemie beeinträchtige die Vereinsarbeit im vergangenen Jahr weniger als noch im Jahr zuvor. So fand nach zwei Jahren Pause etwa wieder die traditionelle Winterwald-Wanderung statt, wenn auch ohne anschließende Hüttenromantik und stattdessen am Lagerfeuer. Erfreulich fiel auch der Bericht von Kassier Helmut Mayer aus: Trotz eines leichten Rückgangs verfügt die Ortsgruppe weiter über eine solide Kassenlage. Die Entlastung des Kassiers sowie des Vorstands, vorgenommen vom stellvertretenden Bürgermeister Walter Nessyt, war denn auch Formsache.