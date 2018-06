Rodeo-Cowboy nimmt seinen Hut

Eigentlich ist man mit 29 Jahren noch jung. Eigentlich. Bei einer so harten Sportart wie dem Bullenreiten aber zählen Teilnehmer ab 30 Jahren schon zum alten Eisen. „Zwischen 30 und 35 Jahren ist im Profibereich Schluss“, weiß Dennis Preißler.

Er holte 2010 den Titel des Deutschen Meisters und 2011 den Titel des Vizeweltmeisters im Bullenreiten. „Die Verletzungen heilen nicht mehr so schnell“, ergänzt der gebürtige Machtolsheimer, der im August seinen 30. Geburtstag feiert. Deshalb will der 29-Jährige, der in Nellingen als Versicherungskaufmann arbeitet und in Blaustein wohnt, wohl demnächst die Cowboy-Stiefel an den Nagel hängen.

Stier rammte Horn in Oberschenkel

Was Verletzungen angeht, kennt sich Dennis Preißler bestens aus: Geprellte und gebrochene Rippen, ein gebrochener Fuß und Knochenbrüche in der Hand – das sind nur einige der „Blessuren“, die er davontrug, seit er vor mehr als sechs Jahren mit dem Bullenreiten angefangen hatte. Bei einem Wettkampf 2010 in Frankreich schlitzte ein Bulle dem 29-Jährigen den linken Oberschenkel auf. „Sein Horn verfehlte meine Hauptschlagader nur um einen Zentimeter“, erzählt Dennis Preißler. Mit 30 Stichen musste die Wunde genäht werden. Und einmal schlug ihm ein wild gewordenes Tier sogar die Kniescheibe aus, erinnert sich der junge Mann.

Sieger erhält bis zu 5000 Dollar

Nun möchte Dennis Preißler vermutlich ein letztes Mal seinen Cowboy-Hut in den Ring werfen: Für zwei Wochen tourt er ab 14. Mai durch den us-amerikanischen Bundesstaat Texas, der als Hochburg fürs Bullenreiten gilt. „Dort gibt es so viele Rodeoplätze wie bei uns Fußballplätze“, schwärmt Dennis Preißler. Mit einem Freund will er die Rodeo-Veranstaltungen zwischen Dallas und Houston abklappern. „Wir nehmen alles mit, was geht“, fügt der Versicherungskaufmann schmunzelnd hinzu. Dabei winken den Siegern beachtliche Gewinne: Bei einem Startgeld von etwa 80 US-Dollar sind Prämien zwischen 1000 und 5000 Dollar drin.

Natürlich könnte Dennis Preißler seine Favoritenstellung als Vizeweltmeister in dieser ungewöhnlichen Disziplin von Anfang an hervorheben: Er könnte seine Gürtelschnalle, die er beim Titelgewinn bekam, sichtbar anlegen. Der 29-Jährige setzt aber lieber auf schwäbisches Understatement. „Sonst sind die Erwartungen gleich so groß“, winkt er ab. Außerdem lenke er mit seiner Teilnahme an den Wettbewerben sowieso schon genügend Aufmerksamkeit der Amerikaner auf sich. „Es ist nicht üblich, dass Deutsche nach Texas fliegen, um auf Bullen zu reiten“, fügt er nicht ohne Stolz hinzu.

Obwohl Dennis Preißler das letzte Mal im November 2011 beim Wettkampf um den Weltmeistertitel auf dem Rücken eines wild „buckelnden“ und zwischen 700 und 1000 Kilogramm schweren Bullen saß, hält er sich für fit genug, um sich in Texas mit den Amerikanern messen zu können. Seit etwa vier Monaten geht er jeden Tag joggen, fährt Fahrrad und arbeitet an seiner Fitness und Technik. „Ich bin in einem Top-Zustand“, versichert der 29-Jährige.

Die relativ lange Abstinenz vom Bullenreiten ist auch ein Grund, wieso er es nun noch einmal wissen möchte. „In letzter Zeit hat etwas gefehlt“, gesteht er. Schließlich gebe es keinen vergleichbareren Kick, als sich nur mit einer Hand an einem Seil festzuhalten, das um einen kräftigen Bullen gebunden ist, der mit aller Kraft seinen Reiter abwerfen möchte. Deshalb fällt Dennis Preißler der Abschied von seiner Rodeo-Karriere auch nicht ganz leicht. Und wer weiß – „vielleicht habe ich ja auch einen guten Lauf“, sagt er und fügt verschmitzt hinzu: „Das Adrenalin tut einfach gut.“

Das ungewöhnliche Hobby von Dennis Preißler hat ihm nicht nur in der Region Aufmerksamkeit beschert. Der 29-Jährige wies Anfang 2012 im SWR-Fernsehen den Sänger Smudo von den Fantastischen Vier in die Kunst des Bullenreitens ein . Außerdem verriet der Cowboy von der Alb Ende 2011 seine Tricks bei Regio TV . Ein weiterer Fernsehauftritt ist geplant: Das ZDF will Dennis Preißler bald für seine Sendung Drehscheibe besuchen.