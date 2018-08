Renovierung der Andreaskirche geht voran

Ganz anders sieht sie nun aus, die Andreaskirche in Nellingen. Teile des Putzes sind abgeschlagen, Steine wurden gelesen und ein großer Graben rund um das Gotteshaus gezogen. „Das ist jetzt wirklich eine Baustelle“, sagt Pfarrerin Sandra Baier, die die Kirchensanierung begleitet.

Arbeiten im Ehrenamt

Während vor kurzem noch ehrenamtliche Helfer ans Werk gingen, sind nun die ersten Gewerke vor Ort. „Wir haben noch vor den Sommerferien alle Arbeiten, die durch das Ehrenamt aufgefangen werden konnten, abgeschlossen“, freut sich Baier. Die Hecke am Kirchgemäuer wurde entfernt, lose Steine aufgesammelt und der Putz abgeschlagen. Gerade letztere Aufgabe habe Zeit in Anspruch genommen. „Es ging jetzt aber unerwartet zügig“, sagt die Pfarrerin und erklärt: „Die Feuerwehr hat sich bereit erklärt, an drei Abenden mindestens drei Stunden daran zu arbeiten. Sie haben den verbliebenen Putz innerhalb einer Woche abgeschlagen. Das war eine super Aktion.“ Zwei weitere Tage seien benötigt worden, um das Pflaster zu entfernen.

Sandra Baier freut sich über die große Unterstützung der Gemeinde. „Ich war zuvor bei den Vereinen und hatte um Hilfe gebeten. Letztlich haben sich irgendwie auch fast alle Vereine beteiligt – sei es durch Spendenaktionen wie den Sponsorenlauf oder durch solch ein Handanlegen der Feuerwehr“, dankt sie. Insgesamt wurden 201 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit geleistet. „Manche waren fast immer dabei. Allen Helfern gebührt ein großes Dankeschön“, so Baier.

Gewerke rücken vor den Sommerferien an

Vor den Sommerferien konnten deswegen die Handwerker anrücken. Das Fundament wurde für die Drainage freigelegt. Nach einer zweiwöchigen Pause sind die Arbeiter seit dieser Woche wieder im Einsatz. „Die Arbeiten werden sich jetzt ein wenig verzögern, weil sich das Denkmalamt das Fundament anschauen möchte“, zeigt Baier auf. Da gehe es beispielsweise um die älteste Bauschicht. „Also letztlich wird die Geschichte der Kirche aufgearbeitet. Das ist schon sehr interessant, was dann baulich nachvollzogen werden kann“, so die Pfarrerin von Nellingen.

Sinnesgarten in der Überlegung

Die Drainage soll im Herbst dennoch fertig werden. Dann würden – zumindest im vorderen Bereich der Kirche – die Gräben zugeschüttet, das Pflaster verlegt und die Treppe angelegt. Im gleichen Zuge werde Barrierefreiheit zum Eingang geschaffen. Der hintere Bereich der Kirche soll noch nicht angefasst werden. „Wir wollen nämlich noch gerne den alten entwidmeten Friedhof gestalten. Ein Sinnesgarten schwebt uns vor“, berichtet Sandra Baier. Der umfriedete Platz könnte ähnlich eines Parks angelegt werden. Ein Wasserspiel, Windspiel, Standort für die Bienen, Holztiere für die Kinder: „Es soll ein Ort zum Zurückziehen und Verweilen werden. Wir sind aber erst in der Ideensammlung und eine Kostenermittlung steht dann auch noch aus“, sagt Baier.

Die Außenrenovierung der Nellinger Andreaskirche ist letztlich in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten, der derzeit läuft, sind die Erdarbeiten enthalten. „Im Frühjahr wollen wir dann das Gerüst stellen“, zeigt die Pfarrerin den Zeitplan auf. Dann würden die Arbeiten in der Höhe beginnen. Heißt: Es folgen der beschädigte Turm, der Putz und die Kirchenmauer.

Gottesdienst läuft ganz normal weiter

Derweil läuft das Gottesdienst-Angebot in der Andreaskirche seinen ganz normalen Gang. „Klar, man muss jetzt ein bisschen flexibel sein – gerade auch bei Hochzeiten oder Beerdigungen“, sagt Sandra Baier. Doch innerhalb der Kirche werde nicht gebaut. Eine kleine Brücke ist als Interimslösung zum Eingang gebaut.

Das Renovierungsprojekt läuft schon seit einiger Zeit. Bereits in der Stellenausschreibung von Sandra Baier vor fünf Jahren sei dieses Teil gewesen. Seit Mai dieses Jahres kommt es nun zur Umsetzung. Die Außenrenovierung ist notwendig – aufgrund der Feuchtigkeit in der Kirche. Dass diese vorherrsche, zeige sich auch an der Orgel, die im Jahr 1999 – auch durch Spenden – angeschafft werden konnte und auch schon befallen sei. Der Putz an der Kirche blättert zudem ab. Auch das ist deutlich zu erkennen. Jetzt wird Abhilfe geschaffen. Von Anfang an fand das Vorhaben Unterstützung aus der Gemeinde. Die Nellinger spendeten beispielsweise insgesamt 91 128 Euro für die Kirchenrenovierung.