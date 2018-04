Reisig von zwei Anhängern ziert Stamm und Ringe

Zwei Anhänger voll Reisig lagern bei der Halle der Firma Schlaiß in Nellingen. Sie sind für den Maibaum gedacht, den die Landjugend Nellingen aufstellt. Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen für den 1. Mai.

„Seit über 30 Jahren sind wir von der Landjugend für das Aufstellen des Maibaums zuständig“, erzählt Alina Wanderer. Die 22-Jährige ist Schriftführerin der Nellinger Landjugend. Vor gut eineinhalb Wochen haben sich die Mitglieder erstmals getroffen. Vorab wurde allerdings bereits ausgemacht, wer sich um was kümmert. „Es gibt eine Mädchen- und eine Jungengruppe“, erklärt Wanderer. Die Männer holten zunächst am Mittwoch das Reisig. Dann wurde der Baum ausgesucht und Samstag geholt – natürlich aus Nellinger Gefilden. „Beim Maibaum-Wettbewerb im vergangenen Jahr hatten wir den höchsten Baum“, erinnert sich Wanderer. Das sei auch in diesem Jahr wieder das Ziel. 25 bis 30 Meter seien angestrebt.

Männer sammeln Reisig, Frauen binden Büschel

Während sich die Männer um den Baum kümmern, sind es die Frauen, die sich an das Binden der Girlanden machen. Stück für Stück, Schicht für Schicht: Insgesamt müssen drei große Ringe und der Stamm mit dem Reisig dekoriert werden. Die Landjugend-Mitglieder gehen dabei methodisch vor. Die einen schneiden das Reisig, die nächsten bereiten kleine Büschel vor und wiederum eine weitere Gruppe bindet diese Reisig-Büschel um die Ringe. Dicke Schnüre dienen zur Unterstützung. Alles muss gut festgezurrt sein. Gut drei Stunden am Freitag und weitere am Samstag mussten investiert werden, um die Ringe fertig zustellen. „Hinzu kommen dann noch Schilder und viele bunte Bänder“, erzählt Wanderer. Auf den Schildern sind verschiedene Zeichen zu sehen: der Nellinger Bär oder auch diverse Gewerke wie Schuhmacher und Schmied.

Montagabend wird der Baum aufgestellt

Wie der Nellinger Maibaum aussieht, wird am Montagabend enthüllt. „Er wird in der Dorfmitte aufgestellt – ab 18 Uhr. Es sind auch immer Zuschauer mit dabei“, freut sich die Schriftführerin schon. Ihr ist das Engagement vor Ort wichtig. „Bei solch einer Aktion kommt man mit Freunden zusammen und lernt neue Leute kennen – beispielsweise auch neue Landjugend-Mitglieder“, erzählt Wanderer. Ab dem 14. Lebensjahr können Interessierte Mitglied werden. Die Mitgliedschaft ist auf das 35. Lebensjahr begrenzt. Ein Mal im Monat trifft sich die Nellinger Landjugend. „Wir gehen zum Frühlingsfest, gestalten den Maibaum, machen eine Pfingstwanderung oder auch Aktionen wie Ski-Fahren, Rafting in den Bergen, Bowlen oder auch einfach nur gemütliches Zusammensein im Landjugendraum in der Schule“, berichtet die Schriftführerin. Linda Schlaiß, die gerade Reisig bindet, nickt und fügt an: „Gerade der Maibaum ist eine Tradition. Die Landjugend stellt diesen jedes Jahr.“ Viele der Mitglieder würden in ihrem Heimatort leben und wollen sich für diesen einsetzen. Derzeit zählt die Landjugend 55 Mitglieder, gut 30 davon sind bei den Vorbereitungen für das Maibaum-Stellen dabei. Es müsse nicht alle mithelfen. Jeder könne für sich entscheiden, ob er sich einbringt. Fest stehe aber: In der Gruppe mache es eine Menge Spaß.