Reiner Schlecker in der Kunstgalerie Amstetten

Reiner Schlecker aus Illertissen pflegt sein Image als „Künstler vom Land“ und ist dabei trotzdem ein messerscharfer Beobachter der Welt. In seinen Werken ist die Trennlinie zwischen Kunst und Alltag fließend, es ist Kunst mitten aus dem Leben. Für die Ausstellung in der Alten Schlosserei hat Reiner Schlecker verschiedene Objekte zusammengestellt, und lädt ein zu einem „Erlebnis für alle Sinne“, wie es in der Ankündigung heißt. Die Besucher erwartet ein künstlerischer Streifzug zwischen Skulptur, Objets trouvés, historischen Filmsequenzen, interaktiver Installation, Malerei und der Erzählung der Geschichte „Tod in der Iller“. Die Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 29. April, um 18.30 Uhr in der KunstGalerie der braun-steine GmbH Hauptstraße 5-7, Amstetten. Ausstellungsdauer: bis einschließlich 14. Mai.