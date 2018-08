Regionale Produkte sind stärker gefragt

Katrin Wörz ist zwischen Dresden und Berlin aufgewachsen. Seit 20 Jahren lebt die heute 39-Jährige in Nellingen. Auf dem Land. „Es war schon immer mein Traum, einen eigenen Hofladen zu eröffnen. Jetzt hat es sich ergeben“, sagt Wörz. Der Hofladen laufe gut. Immer mehr Menschen würden gerne wissen, woher letztlich das Produkt stammt, das konsumiert wird, und so regionale Ware bevorzugen.

Alles begann vor zwei Jahren

Mit einer Nudelmaschine hat alles vor zwei Jahren begonnen. „Ich habe Nudeln hergestellt und diese zunächst an Bekannte abgegeben. Dann war es soweit. Der Verkauf startete. „Und zwar in meinem kleinen, aber feinen Hofladen“, freut sich Katrin Wörz. Dieser gehört zum Stallgebäude. „Die Räume sind über dem Melkstand. Durch eine Fensterfront können Kunden direkt in den Stall schauen, haben sozusagen also die Aussicht auf die Kühe“, zeigt die Mutter zweier Kinder auf.

Mehl, Müsli und Eier

Die Räumlichkeiten auf dem Hof in Nellingen waren zunächst ein Büro. Ein Teil dieses ist auch erhalten geblieben, ein weiterer Bereich wurde Hofladen. In großen weißen Regalen sind die unterschiedlichsten Produkte zu finden. „Ich mache Frischkäse und Naturyoghurt selbst“, berichtet Wörz. Hinzu kämen „außergewöhnliche Sachen“ wie Johannisbeer-Essig oder auch ein Johannisbeer-Chilli-Dip.

„Was im Garten wächst, wird verarbeitet“, fügt die 39-Jährige an. Mühlenprodukte, Mehl, Müsli, Eier, Nudeln sowie Molkereiprodukte wie Butter und Käse seien auch Programm.

40 Milchkühe sind auf dem Hof Wörz zu finden. Hinzu kämen bis zu 70 Aufzuchttiere – vom Kalb bis zum Jungtier. Hühner sind ebenso in Nellingen zu Hause wie Schweine. „Und natürlich Hund, Katz’, Pferd und Maus“, sagt Katrin Wörz und lacht auf.

Der Hof wird von ihr, ihrem Mann Oliver sowie den Schwiegereltern bewirtschaftet. Da Katrin Wörz selbst mit anpackt, gibt es für den Hofladen Öffnungszeiten. Sonst wäre das nicht zu stemmen. „Ich bin in den Hof eingebunden. Durch die Öffnungszeiten lässt sich aber beides koordinieren“, erklärt die 39-Jährige. Der Hofladen in Nellingen hat immer dienstags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Konsumgedanke im Wandel

„Die Nachfrage ist da. Es läuft gut“, so Wörz. Ihr Kundenstamm bestehe hauptsächlich aus Nellingern. „Ich war ein bisschen überrascht, denn es kommen viele ältere Leute zum Einkaufen. Ich dachte, dass gerade auch jüngere Menschen auf die regionalen Produkte achten“, sagt Wörz. Fest stehe aber, dass sich der Konsumgedanke im Wandel befinde. „Ich möchte ja schließlich auch wissen, wo das Produkt herkommt und diese Einstellung möchte ich auch nach außen tragen“, verdeutlicht die Hofladen-Inhaberin. Bei ihren Kindern setze sie die ersten Bausteine. „Die finden das auch richtig gut“, so die Mutter. Ihr Wunsch für die Zukunft: „Dass der Hofladen weiter so gut angenommen wird.“