Rätschegarten-Konzert mit Gracefire am 6. August

Die Band Gracefire gibt am Samstag, 6. August, um 19 Uhr ein Open Air-Konzert im Rätschegarten. In der Konzertvorschau heißt es: „Gracefire, das ist die wilde drei-damige Frauen-Power von Nicole Zeyda (Gesang), Diana Höttermann (Gitarre) und Annika Allinger (Drums) – unterstützt von Simon Jokschas am Bass. Der ehrliche Rock, den die Band für ihre stetig wachsende Fangemeinde zelebriert, habe sie über Stuttgart hinaus bekannt gemacht. Seit Dezember 2021 ist das aktuelle Album „Trapped in Society“ im Handel erhältlich und direkt auf Platz drei in den Download-Charts in der Kategorie Neuerscheinungen Rock eingestiegen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Aktuelle Infos gibt es online unter www.raetsche.com.