Das Programm der Rätsche Geislingen vom 12. bis 13. Mai steht. Los geht’s mit Theater am Donnerstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr. Zu Gast ist Mathias Kopetzki mit seinem Stück „Alter! Weißer! Mann! - Was nun?“ Kopetzkis tragikomisches Solostück über den Mann in einer handfesten Identitätskrise, zwischen eigenem libertären Anspruch und seiner reaktionären Wirklichkeit, stellt die großen Genderfragen aus Sicht eines verwirrten Geschlechts: Wann ist ein Mann denn jetzt verdammt nochmal ein Mann? Darf ich öffentlich heulen? Darf ich Yoga machen? Diee Veranstaltung ist in Kooperation mit der vhs und dem Literaturnetzwerk Geislingen. Der Eintritt kostet 15, zehn und acht Euro. Ein Workshop mit dem Titel „Darbuka und Rahmentrommel spielen mit Sait Arat“ steht dann am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr auf dem Spielplan. Die Darbuka ist eine Trommel, die im gesamten Nahen Osten verbreitet ist. Sait Arat zeigt ihre speziellen Spielweisen und wie man sie am besten zum Klingen bringt. Der Kurs ist für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet, Instrumente sind vorhanden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Quartiers Kulturcafé Göppingen statt. Der Eintritt frei. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail bei gernot.zoeller@cvjm-gp.de.