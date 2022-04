Programmm der Musikerinitiative Geislingen

In den Räumlichkeiten der Musikerinitiative Geislingen e.V. ist in den kommenden Wochen volles Programm. Wie der Verein ankündigt, stehen am letzten Aprilwochenende und im Mai fünf Veranstaltungen im Terminkalender. So gibt es am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr den DJ-Abend „Steel Mill Nights“. Das Programm dabei erstreckt sich von Heavy Metal über Hardrock bis hinzu Obskurem und Progressive. Der Eintritt ist frei. Am Freitag gibt es dann bei ebenfalls freiem Eintritt ab 19.30 Uhr den Karaoke-Abend. Die Auftritte im Mai: Sick of Society (Punkrock) am 6. Mai, Il Parto delle Nuvole Pesanti (Ethno-Rock) am 14. Mai, und Jane Lee Hooker (Blues-Rock) am 26. Mai. Weitere Infos unter www.miev.info