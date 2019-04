Knapp drei Kilogramm Marihuana hat die Polizei am Mittwoch im Kreis Göppingen beschlagnahmt. Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mitteilen, ermittelten die Behörden dabei in zwei unabhängigen Fällen. Zwei Männer wurden festgenommen, einer davon sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch gegen 11 Uhr fiel Polizisten in einem Haus in Süßen der Geruch von Marihuana auf. Dem gingen sie nach und fanden in einem Zimmer schließlich fast 400 Gramm des Rauschgifts. Das war zum Teil in Einzelportionen verpackt und dem Anschein nach zum Verkauf vorbereitet.

Polizei ist noch da: 15-Jähriger will Drogen kaufen

Tatsächlich kamen – während die Polizisten dort waren – mehrere Personen, die offenbar Rauschgift kaufen wollten. Darunter war auch ein 15-Jähriger. Neben dem Rauschgift stellte die Polizei auch gut 600 Euro mutmaßliches Dealergeld sicher.

Den Bewohner des Zimmers in dem Haus in Süßen, einen 29-Jährigen, nahmen die Polizeibeamten fest. Gegen den Gambier erging auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl.

21-Jähriger soll Drogen gehandelt haben

In einem weiteren Fall bestand der Verdacht, dass ein 21-Jähriger mit Rauschgift handeln soll. Nachdem sich der Verdacht erhärtete, nahm die Polizei den Mann am Mittwochabend in Geislingen fest.

Anschließend durchsuchten Polizisten seine Wohnung im Kreis Göppingen. Dort fanden die Ermittler etwa zweieinhalb Kilogramm Marihuana, das sie sicherstellten. Außerdem behielten die Beamten etwa 1700 Euro ein, das die Behörden als mutmaßliches Dealergeld betrachten.

Den 21-Jährigen führte die Polizei am Donnerstag dem zuständigen Richter am Amtsgericht vor, der auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft ebenfalls einen Haftbefehl gegen den Afghanen erließ.

Die beiden Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt jetzt, wem sie alles Rauschgift verkauft haben und woher sie die Drogen bekamen.