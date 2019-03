Oppinger klagen darüber, dass durch den Ort gerast wird

Die Oppinger beschäftigt die Verkehrssituation. Durch den Ort werde gerast. Das bereite Sorgen. Um Abhilfe zu schaffen, wurde seitens der Gemeinde nun ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft. Dieses soll abwechselnd an den Ortsausgängen von Oppingen – also nach Nellingen und Reutti – angebracht werden. „Es ist schon montiert und es bringt wirklich etwas. Die Leute nehmen den Fuß vom Gas“, berichtete die Oppinger Ortsvorsteherin Brigitte Hof in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstagabend. Sie und die anderen Mitglieder hätten aber gerne noch weitere Maßnahmen ergriffen, um der Situation Herr zu werden.

Thema schon häufiger besprochen

Der Ortschaftsrat hatte in seiner Sitzung im Oktober vergangenen Jahres bereits über die Verkehrssituation, Auswirkungen und Änderungsmöglichkeiten gesprochen. Neben dem Geschwindigkeitsmessgerät wurde beim Landratsamt ein Antrag auf eine Verkehrsschau gestellt. Am 7. Februar dieses Jahres war es dann soweit. „Wir sind den ganzen Ort durchgegangen“, erzählte Hof. Der Wunsch der Oppinger sei eine Geschwindigkeitsbegrenzung bereits vor dem Ort auf 70 Stundenkilometer gewesen. Das sei allerdings nur möglich, wenn die entsprechenden Ortstafeln von den Fahrzeugführern aus einer Entfernung von 100 Metern noch nicht zu erkennen seien. „Das trifft bei uns nicht zu. Man sieht sie schon von Weitem“, merkte die Ortsvorsteherin an. Also sei eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 Stundenkilometer für Oppingen nicht möglich.

Tempo 30 stand dann noch zur Debatte. Auch dahingehend gebe es Kriterien, die erfüllt sein müssten. Entweder müsse ein Unfallschwerpunkt vorliegen oder der Geräuschpegel entsprechend hoch sein, damit die Temporeduzierung gerechtfertigt sei. Eine entsprechende Messung des Fahrzeugverkehrs wurde im Herbst vergangenen Jahres vorgenommen. Auf der Landesstraße wurden 1970 Fahrzeuge, darunter 111 Schwerlastverkehrfahrzeuge, gezählt. „Es müssten aber mindestens 6000 Fahrzeuge sein. Es wird also kein Handlungsbedarf gesehen“, so Hof zum Ergebnis der Verkehrsschau.

Tipps für Verbesserungen

Bei dieser Verkehrsschau seien ihr seitens der Behörde aber Tipps an die Hand gegeben worden, um doch noch eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Unter anderem, so Hof, wurde vorgeschlagen, einen Radschutzstreifen anzulegen. Dieser bewirke, dass Personen in ihren Fahrzeugen langsamer fahren. „Dann ist aber kein Parken mehr erlaubt. Da würde ich nicht Hurra schreien“, merkte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) an. Brigitte Hof nickte. Es brauche darüber hinaus auch ein Radwegekonzept. Sinnig oder nicht? „Wir werden uns darüber noch einmal zusammensetzen“, versprach die Ortsvorsteherin den Mitgliedern des Gremiums.

Ein weiterer Hinweis: An der Frühlingsstraße könnte ein Verkehrsspiegel angebracht werden. Nötig werde zuvor, die Laterne zu erhöhen, dann den Spiegel anzubringen. Positiv wurde vom Gremium aufgenommen, dass laut Brigitte Hof das Landratsamt eine Geschwindigkeitsüberwachung vornehmen möchte. Diese solle zeitnah erfolgen. Schon bald könnte in Oppingen also „geblitzt“ werden.