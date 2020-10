Oppinger dekorieren Erntedank-Altar

In der Michaelskirche in Oppingen ist auch in diesem Jahr der Erntedank-Altar wieder wunderschön hergerichtet. Leserin Sandra Scheifele hat ihn mit der Kamera festgehalten.

Erntedankfeste gab es schon in vorchristlicher Zeit. Vergleichbare Riten sind aus Nordeuropa, Israel, Griechenland oder aus dem Römischen Reich bekannt. In der römisch-katholischen Kirche ist ein Erntedankfest seit dem dritten Jahrhundert belegt. Da die Ernte je nach Klimazone zu verschiedenen Zeiten eingebracht wird, gab es nie einen einheitlichen Termin. Nach der Reformation wurde das Erntedankfest an unterschiedlichen Daten gefeiert. In manchen Orten gibt es neben einem feierlich geschmückten Kirchenaltar eine aus Getreide oder Weinreben geflochtene „Erntekrone“ die manchmal auch in einer Prozession durch das Gemeindegebiet getragen wird. Erntedank feiert man auch in anderen Kulturkreisen, wobei sich in Süd- und Ostasien die Tradition großer Volksfeste entwickelt hat, etwa das tamilische Pongal oder das japanische Matsuri. In vielen Regionen gibt es auch im Frühjahr und Sommer Feste, Riten und Gebete für eine gute Ernte oder günstiges Wetter.