Oppingen soll nicht aussterben – doch wo darf gebaut werden?

Die Nellinger Ortschaft Oppingen soll sich weiterentwickeln. Die Bürger wollen nicht, dass ihre Heimat ausstirbt. Deswegen setzen sich vor allem die Mitglieder des Ortschaftsrates mit Ortsvorsteherin Brigitte Hof dafür ein, dass der Ort mit Leben gefüllt wird. Der Wunsch: neues Bauland ausweisen. Doch das ist gar nicht so einfach. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates zeigte Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller in Ulm auf, wo die Problematiken für Oppingen liegen. Im Anschluss erläuterte er einen nächsten Schritt, der gegangenen werden soll, um voranzukommen: die Beauftragung eines Geruchsgutachtens.

Zukunft im Blick

„In den vergangenen Jahren haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt, wie Oppingen in Zukunft wohl aussehen wird“, so Hof. Mit seinen 150 Einwohnern sei der Ort sehr landwirtschaftlich geprägt. Oppingen sei aber auch Lebensort. Dem gegenüber stünden beispielsweise Ställe mit Bestandsschutz. Ein Geruchsgutachten sei wichtig, damit „wir vorankommen und sehen, wo Bebauung möglich ist“, so Hof. Schmuck bestärkte sie. Im Ort gebe es noch Tierhaltung, andere Ställe seien aufgegeben, hätten aber noch Bestandsschutz.

Als Ziele wurden formuliert: die Schaffung von Bauland, der Erhalt des Ortsbildes und einer zukunftsfähigen Dorfstruktur. Problem: Menschen altern. Junge Familien seien deswegen wichtig, die in Oppingen ihr Zuhause finden – und dazu auch eine Möglichkeit erhalten. Dem stünden nun wiederum die leeren landwirtschaftlichen Gebäude mit dem entsprechenden Bestandsschutz im Weg (wir berichteten mehrfach). Schmuck sprach dahingehend die angestrebte Änderung der Landesbauordnung an. Künftig könnte es dann um sechs Jahre Karenzzeit mit zwei Mal zwei Jahren Verlängerungsmöglichkeit für diesen Bestandsschutz gehen. „Aber es ist immer noch nichts passiert“, so Schmuck. Im Frühjahr sollte die Änderung der Landesbauordnung eigentlich eingebracht werden. Doch so bestehe der Konflikt zwischen Landwirtschaft und einer Nachverdichtung weiter – und dass, obwohl Schmuck mit Blick auf Oppingen „ausreichend Potenzial“ sieht. Die Immissionsradien landwirtschaftlicher Betriebe könnten so manchem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung machen. Das Gutachten soll Grundlage sein, um zu schauen, was künftig möglich wird.

Der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) merkte in der Sitzung an: „Viele Gemeinden stehen vor der Herausforderung. Die Ortschaften sollen nicht verfallen.“ Doch der gesetzliche Rahmen biete keine Möglichkeiten. Deswegen habe er sich für die Änderung der Landesbauordnung stark gemacht: „Mit auf Initiative Nellingens wird die Landesbauordnung geändert“, zeigte das Gemeindeoberhaupt auf. Klar sei für ihn aber auch: Das Gutachten sei der richtige Weg, koste aber auch „richtig Geld“.

Das Geruchsgutachten soll für den ganzen Ort erstellt werden. Jede Hofstelle werde betrachtet. Die Gemeinde Nellingen arbeite zu, indem beispielsweise Baugesuche angegeben werden. Mal ein Abriss oder eine Umnutzung: In Oppingen seien das in den vergangenen Jahren nur sehr wenige Baugesuche gewesen. Ziel des Gutachtens ist es, zu sehen, wo Wohnbebauung möglich wird. Windrichtung, Tierart und -bestand, Oberflächen, lokale Klimaszenarien: Es spielen laut Schmuck unterschiedliche Kriterien eine Rolle. Solch ein Gutachten sei komplex.

Büro beauftragen

Ein Angebot für ein Gutachten wurde eingeholt, das dann etwa ein halbes Jahr für die Umsetzung in Anspruch nehmen wird. 15 000 Euro sind in den Haushalt der Gemeinde für die Thematik eingestellt. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Gremiums dafür aus, die Firma Müller-BBM mit diesem Gutachten zu beauftragen. „Es ist der richtige Weg für Oppingen, damit wir Klarheit bekommen. Wir möchten unseren Kindern und Kindeskindern auch einen Platz in Oppingen geben“, zog Brigitte Hof ein Fazit.