Neues Pflegeheim soll 2020 fertig sein - nur die Pfleger fehlen

Die Gemeinde Nellingen möchte eine familienfreundliche Kommune sein. Dazu gehören nicht nur Angebote für Kinder und Jugendliche, sondern auch, ältere Menschen weiterhin gut in der Mitte der Gesellschaft zu integrieren. Seit 15 Jahren bemüht sich die Gemeinde, eine Pflegeeinrichtung in Nellingen umzusetzen. Jetzt ist die Kommune einen wichtigen Schritt weiter. Das Bebauungsplanverfahren für ein Vorhaben an der Römerstraße ist abgeschlossen. Dort möchte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Bauherr und später Träger ein Seniorenzentrum errichten. Positive Nachricht des Nellinger Bürgermeisters Franko Kopp (CDU): „Die Baugenehmigung ist am 12. November eingegangen. Wir können jetzt in Grundstücksverhandlungen mit der AWO gehen.“

Zeitlicher Ablaufplan

Darüber freut sich auch Christian Ruppert, der Geschäftsführer der AWO Württemberg. „Wir wollen jetzt kurzfristig das Grundstück erwerben“, sagt er auf Anfrage dieser Zeitung. Im Frühjahr oder spätestens im Sommer kommenden Jahres solle mit dem Bau begonnen werden. Wunsch sei die Eröffnung der Einrichtung in Nellingen im Juni 2020. Um den Bedarf macht sich Ruppert keine Sorgen: „Wir halten diesen für die Region gegeben“, zeigt er auf – vor allem mit Blick auf die Landesheimbauverordnung. Bei Neubauten dürfen nur noch Einzelzimmer eingeplant werden. Ältere Häuser haben eine Frist von zehn Jahren, um die Umsetzung zu gewährleisten. 2009 wurde das Gesetz erlassen.

30 Plätze sind vorgesehen

In Nellingen sollen 30 Wohnplätze, also Einzelzimmer, entstehen. Eine kompakte Bauweise ist geplant. Die Gebäudehöhe sollte die 12,50 Meter nicht überschreiten. Drei Geschosse sowie ein Flachdach sind vorgesehen. Insgesamt werden 13 Parkplätze ausgewiesen. Zulässig sind Räume und Anlagen zum Wohnen und Aufenthalt von älteren Menschen, zur Versorgung der Bewohner (Kantine, Wäscherei), für die Verwaltung sowie für sportliche, therapeutische und soziale Zwecke. Unter letzterem Punkt fallen beispielsweise ein Schwimmbad, eine Sauna, eine Kapelle oder auch ein Friseur.

Keine Sorgen mit Blick auf die Nachfrage, dafür aber bei der Suche nach Personal, „vor allem guten Fachkräften“, meint Ruppert. In Lonsee betreibt die AWO bereits eine Einrichtung. „Wir werden versuchen, langfristig dort jetzt schon Personal aufzubauen, das wir dann auch in Nellingen einsetzen können“, zeigt der Geschäftsführer die Strategie auf. Bisher fungiert die AWO als Träger für zwölf Einrichtungen in Württemberg. Eine weitere befinde sich derzeit im Bau. Der 14. Standort solle dann jener an der Römerstraße in Nellingen werden. „In Nellingen ist die Unterstützung zudem besonders gut“, lobt Ruppert den Kontakt zur Gemeindeverwaltung. „Wir haben eine unglaublich große Hilfe durch die Gemeinde und den Rat erfahren. Das spüren wir natürlich. Franko Kopp ist sehr engagiert. Auch das ist uns als Träger wichtig“, sagt Ruppert und fügt an: „Wir wollen das Projekt nicht gegen, sondern mit der Gemeinde aufbauen.“

Interessierte Nellinger

Wie neugierig die Nellinger sind, habe sich auch beim Tag des offenen Betriebes im April dieses Jahres gezeigt. „Wir hatten dort einen Stand als ersten Gruß aufgebaut“, erinnert sich Christina Klaus, die Referentin für Marketing, noch gut an den Tag zurück. Sie war selbst vor Ort und stieß in der Gemeindehalle auf viele interessierte Gäste. „Prinzipiell sind die Menschen begeistert, dass ein Seniorenzentrum kommt“, sagt sie. Vor allem sei auch nach einer Treffmöglichkeit in den künftigen Räumen der AWO in Nellingen gefragt worden. „Es ist das Ansinnen der AWO, nicht abgesperrt auf einer Wiese zu sein, sondern die Senioren in der Gemeinschaft integriert zu wissen. Je nach Räumlichkeiten könnten auch Veranstaltungen im Seniorenzentrum angeboten werden“, zeigt Klaus auf. Doch dahingehend gelte abzuwarten, ob das der Bau in Nellingen räumlich hergebe. „Das kommt einfach auf die Größe des Hauses an“, erklärt Klaus.

