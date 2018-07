Neues Fahrzeug für Nellingens Bauhof

Zu Beginn der Sitzung des Nellinger Gemeinderats bemängelte der Oppinger Harald Braun, dass aufgrund der geraden Streckenführung am Ortsende von Oppingen in Richtung Reutti immer wieder Autofahrer schon vor Ortsende aufs Gaspedal drücken, was zu gefährlichen Situationen führe. Er schlug vor, ein Tempo-50-Schild aufzustellen, damit langsamer gefahren werde. Auch von Reutti her werde zu schnell in den Ort gerast, meinte Braun und riet, mit baulichen Maßnahmen dem entgegen zu wirken.