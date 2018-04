Neue Verkaufshütte beim Spielfeld wird größer

Die Mitglieder der Sportgemeinde Nellingen packen an: Gemeinsam wollen sie eine neue Verkaufshütte installieren. „Wir haben ja derzeit eine Hütte. Doch die ist baufällig“, erklärt Vorstandsmitglied Carsten Piontek und fügt an: „Es soll eine Erneuerung geben und die neue Hütte soll dann auch größer werden.“

Das neue Häuschen soll die Maße acht Mal 3,50 Meter haben. Mit einem Vordach soll die Verkaufshütte dann eine Länge von 15 Meter und eine Breite von 5,50 Meter aufweisen. Der originäre Verkaufsraum ist mit einer Fläche von 15, 28 Quadratmetern vorgesehen. Das Lager ist mit 9,20 Quadratmeter bedacht. Die Gebäudehöhe beläuft sich auf 3,40 Meter. Das Dach wiederum soll als Pultdach mit einer Dachneigung von zehn Grad mit einem Trapezblech ausgeführt werden.

B-Plan vorab verändert

Grünes Licht gab es dafür auch von den Mitgliedern des Nellinger Gemeinderates. „Problem war, dass die damalige Hütte, die vor 15 bis 20 Jahren errichtet wurde, nicht im Baufeld war“, so Piontek. Nachdem der Wunsch feststand, auch weiterhin an einer Verkaufshütte festzuhalten und die Gäste bei Heimspielen zu verköstigen, wurde mit der Gemeinde gesprochen. Um das Vorhaben zu ermöglichen, musste der Bebauungsplan (B-Plan) aus dem Jahr 1994 geändert werden. Dieser sah eben für das Vorhaben nur ein kleines Baufenster, direkt an der jetzigen Erschließungsstraße, vor. Dem Verein sei aber die Nähe zum Rasenspielplatz wichtig gewesen.

Alte Hütte für zeitlichen Übergang versetzt

„Wir haben die alte Hütte jetzt erst einmal versetzt“, zeigt Carsten Piontek auf. Ziel sei nämlich, dass das neue Bewirtungsgebäude bis zur nächsten Spielsaison fertig ist. Das wäre im August. Bis dahin soll es einen fließenden Übergang geben. Deswegen wurde die alte Hütte auch nicht abgerissen, sondern noch erhalten. „Wir wollen bei den Heimspielen ja noch die Würstchen verkaufen“, merkt Piontek im Gespräch mit dieser Zeitung an. Als nächster Schritt steht an, den Bereich auszubaggern und dann einen Betonboden einbringen.

Während die Mitglieder des politischen Gremiums im Januar über die Änderung des B-Planes gesprochen und diese auch beschlossen hatten, lag den Ratsmitgliedern in der jüngsten Sitzung nun das Baugesuch des Vereins vor. Auch dahingehend wurden der Sportgemeinde keine Steine in den Weg gelegt. „Wir stemmen das Vorhaben als Verein nun zusammen mit Nellinger Firmen, die uns unterstützen“, freut sich das Vorstandmitglied. 16 000 Euro sind für die Maßnahme geplant.

Tribüne nicht im Plan

Im Rahmen der B-Plan-Änderung war auch die Tribüne im Gespräch. „Es ging dabei um eine mögliche Überdachung“, erklärt Piontek. Das sei aber vom Tisch. Es habe sich nur um eine vorsorgliche Eingabe gehandelt. „Es ist sicher für die nächsten Jahre nicht geplant“, sagt Carsten Piontek. Erst einmal würden nun Überlegungen und Einsatz für die neue Verkaufshütte angestrengt.