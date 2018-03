Neue Tribüne, Grillhütte - und bald eine Spielgemeinschaft?

Für die Sportgemeinde Nellingen wird sich in diesem Jahr einiges ändern – optisch auf dem Sportgelände mit neuem Bewirtungsgebäude samt Geräteschuppen und personell, wenn sich die Mitglieder am Freitagabend für eine Spielgemeinschaft mit Aufhausen aussprechen.

Weg für Baugesuch ist frei

Für das neue Bewirtungsgebäude gab es seitens des Gemeinderates nun grünes Licht. In der jüngsten Sitzung des Rates befürworteten die Mitglieder einstimmig die Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) für das Gebiet „Schul- und Sportzentrum“. Somit ist der Weg für ein Baugesuch seitens des Vereins jetzt möglich.

Die bürgerliche Gemeinde sei schon länger in Kontakt mit der Sportgemeinde Nellingen gewesen, die auf dem Sportgelände eine Hütte errichten möchte. Aus organisatorischen und praktischen Gründen sollte dieses in der Nähe zum Rasenspielfeld sein. „Wir haben jetzt einen guten Weg gefunden“, sagte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp in der Sitzung. Um der Sportgemeinde die Wünsche zu ermöglichen, muss aber der B-Plan aus dem Jahr 1994 geändert werden. Dieser sah für das Vorhaben nur ein kleines Baufenster, direkt an der jetzigen Erschließungsstraße, vor. Zudem sei das Bauvorhaben nach Gesprächen mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis sonst nicht genehmigungsfähig gewesen.

„Wir haben das mit der Sportgemeinde in Vorgesprächen abgeklärt“, so Franko Kopp. Der entsprechende Bebauungsplan wurde im Zeitraum vom 4. Oktober bis 10. November vergangenen Jahres ausgelegt, die Träger öffentlicher Belange so beteiligt. Mit dem Satzungsbeschluss des Rates ist nun Planungsreife gegeben. „Es ist im Dienst der Allgemeinheit, den B-Plan zu ändern“, meinte das Gemeindeoberhaupt.

Wunsch nach einer Tribüne

Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller in Ulm stellte dem Gremium die Pläne nochmals vor. Ein Nebengebäude mit einer maximalen Grundfläche von 125 Quadratmetern und einer maximalen Höhe von fünf Metern werde möglich. Die „Grillhütte“ wird in der Nähe des Spielfelds positioniert. Außerdem, so Schmuck, hat der Verein den Wunsch nach einer Tribüne geäußert. Eine solche könne bis zu 80 Meter lang und 6,5 Meter hoch werden. An der nördlichen Seite des westlichen Rasenspielfeldes wäre dies machbar. „Ich glaube, damit kann man dem Bedarf der Sportgemeinde gerecht werden“, sagte Roland Schmuck in der Sitzung des Gemeinderates.

Die Mitglieder des politischen Nellinger Gremiums stimmten den Ausführungen Schmucks zu und befürworteten in der abschließenden Abstimmung dann auch den Satzungsbeschluss.

Die SG Nellingen stimmt am Freitag um 19 Uhr bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sportheim Nellingen über die Zukunft ihrer aktiven Fußballmannschaft ab. Zur Debatte steht eine Spielgemeinschaft (SGM) mit dem SV Aufhausen. Im Jugendfußballbereich gebe es diese erfolgreiche Form der Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen schon seit mehreren Jahren, so Armin Weidle, Leiter der Fußballabteilung der SG Nellingen: „Das jetzt auseinander zu reißen, wäre schade.“ Einer der Hauptgründe für eine geplante Fusionierung sei der demografische Wandel: Wie bei so vielen (Sport-)Vereinen in der Region reicht der eigene Nachwuchs nicht mehr aus. „Eine B- oder C-Jugend wäre alleine nicht mehr machbar“, sagt Weidle. Mittelfristig werde sich das auch auf die aktiven Mannschaften auswirken. Beim SV Aufhausen gibt es schon keine Reservemannschaft mehr. „Wir bringen unseren Nachwuchsspielern ständig bei, dass wir eine Einheit sind, ein Verein. Das dann im aktiven Bereich zu trennen – da ist Ärger vorprogrammiert“, sagt Aldo Randazzo, Vorsitzender Sport des SV Aufhausen. Zumal die Alten Herren (AH) dann wieder eine Spielgemeinschaft bilden. Eine Mitgliederabstimmung darüber wird es beim SV Aufhausen nicht geben.

Die genauen Einzelheiten dieser neuen SGM sind noch offen. Angedacht ist jedoch, dass die neue SGM Nellingen/Aufhausen dann schon ab der kommenden Saison 2018/2019 am Spielbetrieb des Fußballbezirks Donau/Iller teilnimmt. Im Falle eines Aufstiegs der SG Nellingen dürfte die neue SGM auch in der Kreisliga A Alb antreten. Das sei laut Weidle mit dem Bezirksvorsitzenden Manfred Merkle abgesprochen. Dass die mögliche SGM vor allem bei Mitgliedern, die schon seit vielen Jahren im Verein sind, nicht überall gut ankommt, ist den Vereinsvertretern bewusst. „Das ist der Wandel der Zeit“, so Randazzo. (krom)