Neue Feuerwehrriege kann in Nellingen loslegen

Nach den Wahlen bei der Nellinger Feuerwehr hat nun der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag die Amtsinhaber bestätigt.

In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Nellingen fand die Wahl zum Kommandanten der Gesamtwehr (Nellingen und der Teilort Oppingen) und dessen Stellvertreter statt. Der bisherige Amtsinhaber Andreas Lehner wurde mit überzeugender Mehrheit für fünf weitere Jahre bestätigt (wir berichteten). Sein bisheriger Stellvertreter Christian Bühler stellte sich nicht zur Wiederwahl, aus der Versammlung wurde Marcus Windmüller zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Bereits im Februar hatte die Ortsabteilung Nellingen ihre Versammlung. Hier stellte sich Abteilungskommandant Christian Bühler zur Wiederwahl und wurde bestätigt, sein Stellvertreter Marcus Windmüller trat nicht mehr zur Wahl an und übergab sein Amt an Markus Eckle. Die Bestätigung durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig. Lehner nutzte die Gelegenheit und steckte den neuen Stellvertretern gleich die neuen Dienstgradabzeichen an. Alle vier Feuerwehrleute stellten sich in der neuen Ausgehuniform vor, die die Gemeinde erst kürzlich erworben hatte. (cm)