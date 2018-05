Nellingerin erhält Ehrenpreis für großartiges Engagement

Die Musik begleitet sie schon ihr ganzes Leben. Ein Grund für ihr ehrenamtliches Engagement. Gisela Bollinger bildet im Harmonika-Club in Nellingen seit gut 30 Jahren die Jugend aus. Dafür erhielt die 56-Jährige den Ehrenpreis der Wirtschaftsvereinigung Nellingen.

„Ich wusste gar nichts davon. Doch mein Bruder war eingeweiht“, erzählt die gebürtige Nellingerin. Beim Tag des offenen Betriebes wurde sie von ihm dann auch „geschnappt“ und in die Sporthalle gelotst. Dort wurde Gisela Bollinger dann der Ehrenpreis überreicht.

Vater als Vorbild

Die 56-Jährige ist seit 45 Jahren beim Harmonika-Club in Nellingen aktiv. Sie selbst spielt seit ihrem zehnten Lebensjahr. „Also gefühlt mein ganzes Leben lang. Mein Vater war auch im Vorstand. Mit der Musik bin ich aufgewachsen“, erzählt Bollinger. Im Alter von 15 Jahren sei der Verein schwach aufgestellt gewesen. Es galt, Jugend auszubilden. Dem nahm sich die Nellingerin an. „Ich habe mich langsam eingearbeitet. So, wie ich es bei meinem Vater gelernt habe, habe ich es weitergegeben“, sagt sie. Einen extra „Ausbilder-Schein“ habe sie nicht. „Wir wollen keine Profi-Arbeit leisten“, erklärt sie. Es gehe vor allem auch darum, den Teilnehmern die Freude an der Musik zu verdeutlichen.

Derzeit nehmen 35 Spieler an insgesamt vier Kursen teil. Musiker aus Oppingen, Lonsee, Aufhausen und Nellingen: „Die Jüngsten sind neun Jahre alt, die Ältesten sind 19 Jahre alt und jetzt sozusagen vor dem Ende“, zeigt die Nellingerin auf. Beim Unterricht in der Gruppe sollen sich alle wohlfühlen. „Es soll einfach auch Spaß machen“, so Bollinger.

Immer mittwochnachmittags finden die Kurse statt. „Eigentlich bin ich bei der Bank in Vollzeit eingestellt – für Organisation und Bauwesen. Nur durch die Möglichkeit, dass ich durch meinen Arbeitgeber immer Mittwochnachmittag die freie Zeit eingeräumt bekomme, kann ich diese Kurse geben“, dankt Gisela Bollinger. Die Ausbildung der Jugendlichen sei wiederum ihre „gute Tat“. Um 14.30 Uhr geht es los – stundenweise. Immer acht bis zehn Spieler sind dann im Kurs. „Ziel ist natürlich, sie dann ins Orchester zu übernehmen“, erklärt die Ausbilderin. Mit der Ausbildung der Jugendlichen ist ihr musikalischer Tag dann aber noch nicht vorbei. „Ab 20 Uhr findet mittwochs immer die Orchesterprobe statt“, sagt sie. Als aktive Spielerin ist Bollinger da natürlich auch mit von der Partie.

Engagement will sie beibehalten

Ihr Engagement will sie beibehalten. „Am Anfang war es aus der Not heraus geboren, doch nun ist es toll, wenn sich die Kinder entwickeln und Erfolge verbuchen“, so Gisela Bollinger und fügt an: „Außerdem gehört es jetzt zum Mittwoch einfach dazu.“

Kinder seien für alles offen. Die Musik spiele eine wichtige Rolle. „Gehirn frei bekommen vom Alltag – vor allem für Erwachsene“, sagt die Ausbilderin. Außerdem sei das Spielen des Musikinstruments gut für die Motorik: „Beide Hände werden benutzt, so auch beide Hirnhälften.“ Und noch einen Pluspunkt bringt Gisela Bollinger an: „Ich bin erstaunt über die Lernfähigkeit der Kinder. Mit dem Musizieren steigt wiederum auch ihre Aufnahmefähigkeit.“ Außerdem sei es ein Gruppenerlebnis. Beim Kurs könnten schon neue Freunde gefunden werden – dadurch, dass die Teilnehmer auch aus der Nellinger Umgebung kommen. Und noch etwas steche bei dem Hobby hervor: „Musizieren kann man einfach in jedem Alter. Mein Vater, Georg Bollinger, ist 82 Jahre alt und immer noch aktiv“, freut sich die Nellingerin.

Dann sei es zudem schön, dass das Engagement auch in der Bevölkerung wahrgenommen werde. „Der Verein weiß zu schätzen, was ich tue. Es ist toll, dass auch die Wirtschaftsvereinigung so etwas sieht und damit erkennt, was im Ort passiert“, sagt Bollinger.

Auszeichnung bestärkt

Ihre ersten Gedanken bei der Preisvergabe? „In der Rede war schon herauszuhören, dass es mich ,treffen’ wird. Aber es ist ein tolles Gefühl“, sagt die 56-Jährige. Eine solche Auszeichnung bestärke auch, engagiert zu bleiben und vielleicht rege es manch Anderen an, sich für seinen Verein ebenso einzusetzen.