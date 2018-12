Nellinger Wald wirft noch Gewinn ab

In jedem Jahr schaut die Kommune Nellingen auf den Gemeindewald, dessen Gesundheitszustand und die wirtschaftlichen Erträge. So auch in der jüngsten Sitzung des Nellinger Gemeinderates. Zu Gast waren Forstrevierleiter Timo Allgaier sowie Thomas Herrmann, der Leiter des Fachdienstes Forst und Naturschutz im Alb-Donau-Kreis.

Der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) freute sich: „Wie bereits seit Jahren ist es erfreulich, dass der Nellinger Gemeindewald Überschüsse erwirtschaftet und somit für ein ausgeglichenes Ergebnis beiträgt.“ Wie genau die Zahlen aussehen, zeigten Herrmann und Allgaier.

Das Jahr 2018: In diesem Jahr wurden 1320 Festmeter Holz eingeschlagen. Eigentlich sei vorgesehen, dass 1000 Pflanzungen vorgenommen werden. „Das ging allerdings nicht, da die Witterung einfach nicht passte“, erklärte Herrmann. Die Pflanzen wären direkt „wieder eingegangen“. Sehr erfreulich sei die Einnahmensseite. Mit 54 000 Euro sei geplant worden, jetzt liege man bei 72 000 Euro. Das liege allerdings auch an der Abrechnung. Teile des Holzes, das im vergangenen Jahr bereits eingeschlagen wurde, wurde nun erst abgerechnet. „Aber auch ansonsten wurde in diesem Jahr gut verkauft“, merkte Herrmann an. Der Einnahmensseite stehen Ausgaben von 44 000 Euro entgegen. „Damit sollten wir auch hinkommen“, so der Fachdienstleiter. Sein Fazit: „Es war ein gutes Jahr“.

Wir sind hier mit mehr Niederschlag gesegnet. Timo Allgaier

Der Alb-Donau-Kreis sei von einigen Wetterkapriolen verschont geblieben. Der trockene Sommer und Sturmschäden hätten viel Schadholz auf den Markt gebracht. „Aber nicht im Alb-Donau-Kreis. Da gehörten wir zu den Glücksseligen“, so Herrmann. Zustimmung von Allgaier: „Wir sind hier mit mehr Niederschlag gesegnet.“ Dennoch sei das Jahr nicht spurlos vorübergegangen. 180 Festmeter Sturmschaden habe es gegeben, im sehr geringen Umfang auch Schäden durch den Borkenkäfer.

So sieht der Ausblick auf 2019 aus: Im kommenden Jahr sollen 1360 Festmeter Holz eingeschlagen werden – darunter 71 Prozent Nadelholz und 29 Prozent Laubholz. Vor allem der Laubholz-Markt sei derzeit stabil. Wie die Erträge aussehen werden, hänge erneut mit dem Wetter zusammen. Als Beispiel: Bleibe es im Winter trocken, würde die Situation für den Borkenkäfer besser. Außerdem werde ein Frischholzeinschlag unmöglich. Sollten die Wetterbedingungen passen, dann würde Frischholz anstelle von günstigerem Schadholz nachgefragt. Die Forstverwaltung prognostiziert für das Wirtschaftsjahr 2019 Einnahmen von 52 956 Euro. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 42 255 gegenüber, so dass letztlich ein Gewinn von 10 342 Euro zu erwarten wäre. „Im Jahr 2019 wollen wir die Pflanzungen nachholen“, zeigte Herrmann auf. Eiben, Douglasien und vereinzelt Fichten: 1800 Pflanzen sollen gesetzt werden.

Der Klimawandel und die Folgen: „Wie sieht es mit dem Klimawandel aus? Hat das heute schon Auswirkungen?“, fragte das Gemeindeoberhaupt. Thomas Herrmann dazu: „Der Klimawandel wird auch vor Nellingen keinen Stopp machen.“ Die Höhe der Alb sei allerdings ein Vorteil. Die Niederschläge seien besser als in anderen Regionen. „Großer Vorteil sind die tiefgründigen Böden, die das Wasser sammeln können“, zeigte der Fachdienstleiter auf. Er sei sich gewiss, dass eine Fichte, die jetzt gepflanzt werde, auch gut 60 Jahre alt werden kann – also eine entsprechende Erntereife erreiche. Darüber hinaus werde vorgebeugt: Mischbestände sollen vor einem möglichen Ausfall schützen.

Das Alt- und Totholzkonzept: Ein weiteres Thema beschäftigte die Ratsmitglieder. „Es ist uns gelungen, in den vergangenen Wochen Waldflächen zur Abrundung unserer Gemeindewälder erwerben zu können. Damit kann das angedachte Totholzkonzept – im Zusammenhang mit der Erstellung des Ausgleichsflächenkatasters der Gemeinde – besser umgesetzt werden“, erläuterte Franko Kopp. Das heißt: Weist die Kommune beispielsweise Bauland aus, dann muss ein Flächenausgleich erbracht werden. In einem System werden so genannten Ökopunkte gesammelt. Das Alt- und Totholzkonzept könnte dazu beitragen. Dieses ist laut Herrmann Gang und Gebe. Es entspricht der Verpflichtung, dass bei einer Bewirtschaftung von Wald trotzdem der Artenschutz, zum Beispiel stabile Tierpopulationen, gewährleistet wird.

Nur mit Ökopunkten ist eine Entwicklung Nellingens möglich. Franko Kopp

Dazu gibt es zwei Säulen: Es gibt die Waldrefugien, also Kleinflächen im natürlichen Zerfall, und die Habitatsbaumgruppen mit Altholzinseln. Recherchen hätten ergeben, dass es in Nellingen vier Waldflächen gebe, die still gelegt und dementsprechend solche Strukturen umgesetzt werden könnten. Insgesamt wären das 9,6 Hektar Waldfläche. Das bedeute einen jährlichen Nutzungsverzicht von 76,2 Festmetern Holz für die Gemeinde. Für die Refugien können laut Allgaier voraussichtlich 250 000 Ökopunkte generiert werden. „Nur mit Ökopunkten ist eine Entwicklung Nellingens möglich“, machte der Bürgermeister klar. Für ihn mache das Alt- und Totholzkonzept Sinn. „Letztlich ist es auch für die Bevölkerung interessant. Beim Waldlehrpfad könnten dann zum Beispiel alte Eichen zu sehen sein“, so Timo Allgaier.